2021屏東馬拉松縣民公園起跑　全馬周柏江跑奪冠

▲「2021屏東馬拉松」於今(21)日在縣民公園開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2021屏東馬拉松」於今(21)日在屏東縣民公園起跑，吸引近3000名跑友參賽，今年主視覺以綠色、橘色呈現，綠色象徵屏東的好山好水，橘色象徵屏東的好客熱情，更以俯瞰沙蛇溪及縣民公園的視角，創造出屬於在地文化特色的紀念排汗衣，讓每位跑者深入屏東，體驗在地不同層次的美。

「2021屏東馬拉松」各組別路線分別行經復興公園、屏東公園、勝利星村、歸來社區、麟洛濕地公園及六堆客家文化園區，讓跑者透過扎扎實實的步伐，揮別疫情陰霾，享受南台灣的熱情，看見不一樣的屏東，用汗水感受屏東所創造出的城市光榮感。

體育發展中心表示，「2021屏東馬拉松」賽事期間皆依照中央疫情指揮中心的規範，遵守實聯制登記、進入會噴灑酒精及測量體溫，除跑步過程外，不論選手或觀賽民眾全程配戴口罩，補給站也會提供密封包裝水與補給口糧，讓跑者跑出愉悅、跑出健康。

2021屏東馬拉松共分成42公里、21公里、11公里及5公里組，全程馬拉松男子組第一名為周柏江，成績為2小時43分35秒，女子組則為李季釗，成績為3小時29分17秒。

「2021屏東馬拉松」於報名網站上也提供了「跑旅攻略」，規劃了1日遊、2日輕跑旅及3日南島慢遊，除了透過路跑活動外，也希望藉由這樣的旅遊規劃讓每位跑者體驗不一樣的屏東。