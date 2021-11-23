吃藥時間大解析！一張圖看懂「飯前藥」、「飯後藥」該怎麼吃

▲一張圖秒懂正確的服藥時間，點圖可放大。（圖／10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權提供，請勿任意翻攝。）

記者老嘉郡／綜合報導

每次領藥時，看到藥袋上註記「飯前藥」、「睡前藥」，到底該隔多久時間才能吃呢？粉絲專頁「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」就用一張圖說明各種藥的正確服用時間，像是「飯前藥」是吃飯前30~60分鐘要服用，而「飯後藥」則是飯後1小時內要服用，以及服藥時需要注意的事項，最讓網友感到有趣的是，圖上還註明了「吸貓止痛法」，笑說有時候還比止痛藥有效呢！

「10秒鐘教室」創作者蘑菇博士Yan常透過插畫方式，將許多艱澀難懂的知識用趣味且簡單的方式呈現。日前他也分享了「正確服藥」的時間表，更提醒依照藥物的特性，會有不同的服用方式，如果沒有依照指示服藥，反而會讓效果大打折扣。

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1.飯前藥：需在吃飯前30~60分鐘、空腹的狀態下服用。

2.飯中藥：在吃飯的時間服下。

3.飯後藥：吃完飯後的一小時內服用。

4.下一次的藥：依照藥袋／仿單上的標示，時間到了即可服用。

5.睡前藥：睡前30分鐘要服下，吃完後就可以立刻去睡覺。

也有網友補充表示，「飯中藥」也可以吃完飯後馬上吃藥、或是吃完藥後馬上吃飯，不一定要吃一口飯再吃藥。除了正確的服藥時間外，蘑菇博士也提醒吃藥時要注意的幾個事項，像是：慢性用藥或醫師指示需要持續使用的、不可以自己任意停藥，以及要「中西合併」用藥前，一定要確認兩者間是否有使用禁忌，如果有用藥上的任何疑問，最好的辦法就是詢問醫師或者是藥師。

有趣的是，這張圖上還提供了更有效的「吸貓止痛」法，有時會比止痛藥有用、甚至還有治療心痛的效果，讓網友看完笑說「吸貓藥最有效」、「二手貓能吸，二手菸拒吸」、「吸貓爆炸有效」、「有貓還不吸爆」！