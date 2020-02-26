著涼後突發燒、無力！55歲男在家「自行服藥4天」...大小便失禁了

▲彭男日前因著涼出現不適症狀。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之際，上海一名55歲的彭姓男子近日不慎著涼，2月1日開始出現發燒、無力、食慾減退等不適症狀。事後，他自行在家服藥4天，沒想到病情越來越重，甚至連大小便都失禁，最後才趕緊到醫院就診。

據《成都商報》報導，由於疫情爆發，彭男擔心到醫院後會有許多不便，因此只好強忍不適症狀，自行在家中服用抗生素、感冒藥等。就這樣在家熬了4天，他的病情不僅沒有好轉，反而在4日上午感到胸痛，甚至還突發意識喪失4次，以及伴有小便失禁等症狀，其家屬立刻將他送到東方醫院。

據悉，在就診中，彭男一度出現心室停搏的狀態，接診的醫生立即為他進行心臟復甦處理，並同時啟動醫院疫情期間合併發熱的急危重症患者搶救預案。事後，經流行病學史調查、抽血化驗、胸部CT檢查，醫生已在極短時間內，初步排除彭男患新冠肺炎的可能性。

隨後，彭男被送入心臟監護室密切觀察並接受進一步治療。在臨時心律調節器的保護下，彭男經過激素、丙種球蛋白、營養心肌、防治感染等治療，2天後心律已恢復正常，同時也進一步接受了核酸檢測，徹底排除了新冠肺炎的可能。

隨著藥物的治療，彭男恢復得相當良好，直到21日出院時，他的心臟射血功能已從入院時的38%恢復到59%，各項血液學指標也從初始的衰竭狀態數值逐漸恢復正常。回顧在醫院的18天，彭男直呼，「終於出院了！這一次真是不幸中的萬幸。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

