19歲女員工PO圖「全是老闆」　少女心思藏不住…傳完33條簡訊倒在他車旁亡！

▲河南少女服毒身亡。（圖／翻攝自大河報）

記者鄭思楠／綜合報導

從周口來鄭州工作的王雪真，在2018年農曆正月初二的深夜，喝下了一瓶農藥，殞命鄭州街頭。事發至今2年多，家人始終都不明白她為什麼要服毒？此前她都經歷了什麼？據悉，王雪真有兩部手機，事發當夜的攝影機畫面顯示，她曾頻繁地打電話、發簡訊。家人相信手機裡一定有一些相關的簡訊，但是沒有人知道手機的開機密碼，2年來嘗試了很多辦法，但都無法打開。

悲劇：大年初二深夜，少女在街頭喝下農藥

據《大河報》報導，「前一天我還給孩子打電話，她說過年的時候餐廳很忙，計畫到正月初六就回老家，咋都想不到，就過去一天，就發生了這種事。」今年53歲的李玉芝，是周口鄲城縣寧平鎮人；她的女兒王雪真，在2018年農曆的大年初二深夜，喝下一瓶灌入農藥的飲料，殞命鄭州街頭。

「凌晨3點多，她姐接到電話，是柳林派出所的警員打的，說孩子在鄭州出事兒了，不在了，讓我們儘快趕過去，」李玉芝說，接到電話，全家人都亂了，趕緊托親戚找來一輛車，凌晨4點出發，往鄭州趕。

時年王雪真才19歲，自國中輟學後，就跟姐姐去鄭州工作。2016年時，她去到鄭州市國基路上的一家火鍋餐廳當服務生，一直到事發時。2年多裡，她和家人聯繫頻繁，家人也從未覺察到異常。

當天早上7點多，李玉芝一家人到了鄭州，直接去到了柳林派出所。警員告訴她，孩子是喝藥死亡的，攝影機拍的很清楚，沒有人脅迫、傷害她，現在遺體已經送到醫院了。

孩子一向性格開朗，家人疼愛，怎麼會服毒自殺呢？李玉芝無論如何也想不通。隨後，她也看到了事發的攝影機畫面。

畫面顯示，2月17日晚7點左右，王雪真獨自一人出現在中州大道與國基路路口向南的路邊，手裡拿著一瓶飲料、一袋農藥，在一輛小車車旁邊來回走，中間用手拉拽車門，還用腳踢了這輛車的車輪，同時頻繁的撥打電話。

直至晚上9時40分許，王雪真混著飲料，喝下了農藥，然後坐到路邊花叢中，還是在一直看手機、打電話。此後，藥性發作，她靠在了汽車的輪胎上，又慢慢趴到地上，不停地用手狂錘地、兩腳亂踢，最後慢慢靜了下來，不再動彈。

此時正是春節期間，街上行人稀少，直至深夜11時左右，才有人報警，警員隨後聯繫120趕到，王雪真已經死亡。

▲少女死前一直給老闆發簡訊。（圖／翻攝自大河報）

疑點：服毒當晚給老闆發了數十條簡訊，服毒地點就在老闆的車旁

去到警局後，李玉芝一頭霧水。當時，女兒打工的餐廳的老闆也在場。警員告訴她，女兒死亡時旁邊的那輛車，就是老闆的車，但是她不知道發生了什麼，也不知道該做什麼。

幾天後，女兒的屍檢結果出來了。結論是，王雪真符合矮壯素中毒導致急性循環呼吸功能障礙而死亡的特徵。矮壯素是一種農藥，用於植物生長調節劑，和王雪真所拿的農藥袋子也是吻合的。

因為王雪真是自殺身亡，警方沒有立案。隨後，李玉芝拿到了女兒的2部手機，但是都有開機密碼，她打不開。後來，她調取了女兒的通話記錄顯示，2月17日，女兒一直在給一個號碼發簡訊，一共發了33條，最後一條是當晚的9點30分，也就是服毒前幾分鐘。而整個從2月1日到17日，女兒給這個號碼一共發了400多條簡訊。

後來李玉芝知道，這個號碼的主人就是餐廳的老闆。因為女兒的電話被他拉黑，所以只能發簡訊。而女兒服毒的地點，就在這個老闆的車旁。

再後來，王雪真的姐姐打開了妹妹的社交軟體帳號，她看到，在2月5日妹妹上傳了一張農藥的照片；2月14日上傳了一張兩手相握的照片；此外裡面幾乎都是餐廳老闆的照片，心思顯露無疑。

李玉芝懷疑女兒的服毒，和餐廳老闆有很大關係。她聯繫了對方，但對方不和她見面。她找去餐廳，對方還是避而不見。她甚至找去了老闆的家中，不僅對方沒有露面，她還因私闖民宅被拘留判刑。直到現在，事發2年多後，她仍然沒能見到餐廳老闆的面。

王雪真自殺十幾天後，李玉芝收到了一個女兒的快遞，是她生前買的一件新衣服，衣服很漂亮，只是女兒已經再也穿不上了。

▲她留下2部手機。（圖／翻攝自大河報）

廠家：不損害手機人間情況下破解開機密碼，難以實現

事發至今已經2年多了，李玉芝仍不清楚女兒服毒的原因，儘管中間她聽到了各種傳言，但都沒有證據。她唯一的辦法，就是打開女兒留下來的2部手機，看看裡面的內容，但是她不知道開機密碼。

最初，李玉芝希望警員能夠幫忙破解女兒的手機密碼，但是警員表示，因為王雪真是自殺，警方無法立案，在不立案的前提下，無法申請技術手段去破解手機。

女兒留下的2部手機，一部是iphone，一部是華為。李玉芝分別找過2家手機產商，華為手機表示可以破解，但無法保證手機裡面的資訊完整；iphone則直接拒絕。

如果打不開女兒的手機，她就永遠不能知道女兒在服毒前到底遭遇了什麼。可如果不能保證手機裡的文件完整，即便打開了手機，她還是無法知道導致女兒輕生的原因是什麼。對於這樣的結果，李玉芝表示，她會再去尋求警方的幫助。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995