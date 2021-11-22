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iPhone能接到未來的電話？日期驚見「12／23」好謎　網：是暗號

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲未接來電竟然顯示未來的時間。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技越來越進步，人手一支智慧型手機，走到哪滑到哪，就連小朋友也會用手機看影片或是玩遊戲，一名網友19日表示，手機出現一通「從未來打來的未接來電」，現在時間是2021年11月19日，但電話顯示地撥打時間為2021年12月23日，讓他匪夷所思，對此，不少網友笑說，「快打回去問買哪一支股票！」

該名網友在PTT發文， 同事手機通聯記錄，出現一則「來自未來的電話」，時間顯示2021年12月23日，但現在連11都還沒過完，讓他感到不可思議，檢查過手機的時間是自動設定，時區為台北，日曆也是顯示正確的日期。

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貼文掀起討論，許多網友建議「打回去」，「打回去，問他大樂透號碼，認真講的」、「打回去，問他要買哪一支股票，財富自由就靠這次了」、「打回去後要來回報欸，不要只想自己買樂透」。原PO回應，那支電話號碼是同事阿嬤的電話，「難道阿嬤會在12月23日打給他？」

網友們發揮創意笑說，「命運石之門（動畫故事）都是真的」、「神串留名」、「小心不要跟未來的自己接觸到」、「這支手機坐時光機到12/23，接到電話後，又回來11/19，所以有可能是你有時間跳躍的能力」、「你不知道時光機器已經發明很久了嗎」、「可能本來打來要你歐印航運的，算錯時間電話掛了」、「電影有演，你再注意一下手錶秒針是不是來回跳動」。不過，至於為何會顯示未來的時間，至今仍沒有解答。

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關鍵字：

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