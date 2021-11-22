沒掃實聯制QR碼進超商「店員不擋了」！　網狂抖：沒有人敢管

▲現在有些店家已經不會檢查實聯制了。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

桃園市41歲蔣姓男子21日清晨到龜山區一間超商消費時，因為不滿被勸說要戴口罩，竟持刀將29歲蔡姓店員報復殺害，引發各界討論，有網友便指出，之前到超商消費時，店員都會要求掃QR CODE，否則不能結帳，但現在疫情漸漸趨緩，超商店員似乎已經不管了，不少網友表示，「早就不掃了，店員也不在乎」。

該網友在PTT發文，之前疫情較嚴重時，進出各個場所都要聯額溫、酒精消毒以及實聯制，若是到超商消費，店員還會要求看實聯制的簡訊，如果沒有按照規定的話，就不准結帳，但現在疫情漸漸趨緩，「最近去了好幾間都睜隻眼閉隻眼，是不是大家已經發現，那個智障QR CODE完全沒有用？」

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對此，網友們也有同感，「超商好像真的沒什麼管」、「我看過幾次有人直接走進去」、「檯子都收起來了，剩下少數幾家會認真看」、「現在只剩百貨公司、銀行才有在控」、「而且酒精瓶不是沒酒精就是量很小」、「剩下大賣場會管」。不過仍然有店家再管，「大賣場還是會叫你掃，7-11要看店員」、「我上次進去沒掃就被店員瞪」、「某些小吃店門口也會擋」、「台北很多店還是會看啊」。

此外，也有網友指出，可能是因為看到新聞報導，很多店員柔性勸導結果被攻擊，多少都會擔心遇到麻煩，「性命要顧」、「管了被殺誰負責」、「誰想當下個被砍的」、「不是沒人想管，是沒人敢」、「被打又被砍的，沒必要拿命打工」、「損人不利己，遇到神經病更倒霉」。

▼網友擔心多問一句就會出事。（圖／翻攝自PTT）