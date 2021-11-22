超商店員遭刺亡「大夜不勸戴口罩了」　網狂刷：政府無能人民自救

記者黃翊婷／綜合報導

41歲蔣姓紙雕師只是不滿被勸導戴口罩，就將29歲蔡姓超商店員刺死，引發各界熱議。有網友在PTT公開一份疑似超商內部的通知信，業者決定大夜班不再宣導顧客戴口罩，消息傳開後再次掀起熱議，網友們紛紛留言痛批，「政府無能，你各位自立自強啊」、「自保比較重要」。

▲蔣男不滿被勸導戴口罩，竟持刀刺死超商店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔣男21日清晨5時許前往桃園龜山區一間超商買東西，因為不滿被蔡姓店員提醒沒戴口罩，竟然「三進三出」超商，並持刀將店員刺死。事後他聲稱罹患精神疾病，長期看診、服用藥物，對於事發當下的記憶很片段，「知道有殺人，但感覺不到自己殺人」，引發眾怒。

由於先前才發生屏東潘姓女店員提醒客人口罩戴好，卻遭徒手挖眼攻擊事件，如今又有店員同樣因為提醒戴口罩遇害，該如何解決這個問題，全民都很關注。接著，22日凌晨有網友在PTT八卦板PO出疑似統一超商的內部信件，總公司下令大夜班同仁不再強制宣導與提醒未戴口罩的顧客，「便利商店已決定大夜班不宣導客戶戴口罩囉，治安問題不解決，企業開始不願意配合防疫囉。」

▲網傳超商總公司下令大夜班不再強制勸導客人戴口罩。（圖／翻攝自PTT，下同）

對於這項措施，部分網友留言表示支持，「現在這個狀況還是都別管比較好」、「遇到這種無能政府也只能自保」、「政府無能，不能怪企業無視規定」、「自保比較重要」、「合理，避免惹禍上身」、「政府無能，你各位自立自強啊」、「應該各班店員都不要提醒更安全」。不過，也有另一派網友認為這樣做根本沒有任何助益，「就算不勸戴口罩還是會有鳥事」、「想砍的還是會砍」。

▲網友留言痛罵政府無能。

而對於這起超商店員遭刺死案件，內政部次長陳宗彥表示，未來會責請警察同仁辛苦一點，加強夜間對超商的巡邏工作，希望提高見警率，減少意外發生。同時他也想提醒超商員工，遇到緊急狀況，先保護好自己盡快報警，如果現場有消費者，也請在確保自身安全的情況下協助報警，讓警察同仁能盡快抵達現場，阻止傷害發生。

至於蔣男目前的狀況，他已經在21日晚間被桃園地院裁定羈押禁見，詳細的案情以及後續責任，仍有待檢警進一步調查釐清。

▼事發現場地上血跡斑斑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼蔣男一度腿軟跪地。