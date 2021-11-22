吃喜酒「同桌全不認識」極尷尬！過來人反讚爆2點：最愛坐這種

▲原PO問卦「吃喜宴跟一堆不認識的人坐要幹嘛？」（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多人來說，吃喜酒除了是送上祝福給新人，也可以跟親友或認識的人一聚，但若是都沒有認識的人怎麼辦？就有網友發文，提到有些新人的喜宴會請超多桌，邀了一堆人，卻把一些彼此不認識的人安排在同一桌，整個尷尬到不行。結果貼文一出，反而有不少網友大推這樣很不錯，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「吃喜宴跟一堆不認識的人坐要幹嘛？」提到有些台灣的喜宴「請得越多桌，越光宗耀祖」，所以就邀了一大堆人，「結果把一堆不認識的擺一起吃飯，整場尷尬到不行」，讓他很納悶「所以吃喜宴找一群人來尷尬的坐在一起要幹嘛？」

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看到貼文後，就有人認同道，「現在有手機可以刷好多了，以前更尬」、「超賭爛的，直接滑手機懶得social。」原PO也無奈直嘆，說他是跟新郎認識，他本來想說有參加結婚典禮了，就不想吃喜酒，結果對方說有幫他留位子，就只能去了。

不過有網友則是認為，這樣其實也有好處，「認識新朋友的好機會！人脈就是錢脈」、「我最愛坐這種桌，正因為都不認識的，狂吃狂喝狂夾也不用擔心有人說你什麼」、「就把好吃的都搶走啊，反正也沒人認識你」、「其實也不會，有時不熟更好，不用硬打哈哈。」

還有人點出最悲慘的情況，「湊不齊一桌，根本是邊緣人桌」、「跟認識的坐一起，沒人找你聊天才尷尬」、「人家只是要你的紅包，位置隨時都可以」、「人家只是要你的紅包而已，有留位置是客套話，你還真厚臉皮去吃」、「現在通常不是都同一卦的安排同桌？你沒朋友喔？」