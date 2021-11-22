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穿性感戰袍「蜜臀對門口」　男友一進門慘了！妹子連哭4小時

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲原PO一聽到開門的聲音，就趕緊擺出性感姿勢。（示意圖／取自Peakpx）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶交往時，為了替生活增添一些小情趣，便會偷偷製造「驚喜」。就有一名女網友發文表示，日前她穿著性感戰袍迎接男友回家，怎料對方卻一臉驚恐；原來，當天回家的不只有男友，還有男友媽，原PO當下除了道歉，還為此在房內哭了4小時，相當崩潰。

原PO在「匿名公社」上，以「被男友媽撞見我的性感站姿」為題發文，提到日前她提早跑去男友家，穿上性感戰袍，打算給對方一個驚喜。當時，她一聽到開門的聲音，就趕快衝到客廳就定位，將蜜臀對著門口，並從跨下看向進門方向，擺出性感撩人的姿勢。

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門開了以後，男友臉上一絲喜悅之情也沒有，因此原PO就將手指放在嘴唇，甚至還拉了拉自己的丁字褲，想不到男友媽就從後面出現了。空氣頓時凝結，三個人愣在原地好一陣子，尷尬的原PO只能迅速起身並急忙道歉，「對不起、對不起」，然後就躲進房間。

▲桃園林姓男子前年情人節帶年僅12歲小女友參加友人聚會，林男竟拉小女友至廁所嘿咻，朋友從房間內都聽見呻吟聲。（示意圖／視覺中國CFP）

▲原PO躲在房間哭了4小時。（示意圖／視覺中國CFP）

當原PO正在懊惱時，男友媽已在門外大聲斥責，「不三不四的女人」，把她罵得像是妓女一樣。原PO越聽越受傷，就躲在房內哭了4個小時，「我好難過」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你也是蠻敢的，怎麼會在客廳呢？敢做敢當，別哭啦」、「換個角度想，還好你男友不是帶同事或朋友回家」、「在男友家真的很不妥，畢竟還有別人進出」。還有網友覺得男友家人比較保守，看來這件事很難收拾，「這家庭觀念太老，在一起會很辛苦」、「如果你們未來要走下去，你男友一定要好好為你在他媽那為你溝通，老一輩觀念很難改的」。

此外，也有些網友覺得男友沒出面緩頰實在很糟糕，「確實該分手了，跟著這木頭妳只會更難過」、「這個男友不行，連保護女朋友的能力都沒有，分手好了」、「這男友也太豬隊友了吧」、「你男友應該要先提醒你的」、「你男友呆呆的，沒先擋在門口」、「這男的怎麼不把老媽擋起來呢？就算被發現也要安撫雙方」。

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