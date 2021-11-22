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在自家過節！女拋結婚4前提「雙親自行承擔」　網看傻：小孩可憐

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友目前還沒有結婚打算，但男友卻有意往下階段發展，於是她醜話說在前頭，陸續提出4項要求，包括婚後自己住、雙親自行承擔等，而她也好奇求問「如果女友講這些話，你還願意結婚嗎？」

女網友在Dcard直言，她覺得人生不一定要結婚，都只是形式而已，並不想改變太多，不管禮節、聘金、嫁妝等都可省略，至於拍婚紗、蜜月等，若兩人都想要，倒是可以共同負擔。

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雖然她不排斥結婚，但也有一些前提，希望雙方能互相配合，首先是婚後自己住，她坦言，「我不想住別人家，去習慣別人；同理別人也不用來習慣我。」

再來是關於節慶的部分，原po表示，不想任何事都非要去參與，「因為我自己家也會有自己想過的節日，像是過年、中秋、端午、清明等，可能會跟自家人過，舒舒服服，但必要的走春還是可以啦！」

吃飯,聚餐,聚會,親戚,過年,用餐,全家,飯桌（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女生希望能在自己家過節。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

同時她也強調，希望雙親能自行承擔，「這是為人子女應盡的孝道，我的家人也沒有少給我愛，下半輩子我希望能持續關愛家人，當然必要時可以互相幫忙，這是沒問題的。」

最後是生孩子的問題，她表示，男友一定會要小孩，而她則可有可無，家人也非常開明，以她的想法為準，不過她認為，有能力負擔與責任比較重要，「男友有提出我要生小孩10個月，小孩出生後，一定會照顧至少10個月以上。」

對此，兩派掀起論戰，部分網友吐槽，「很有想法很棒，但勸妳單身比較好，以免婚後雙標」、「看得出來挺自私的，無所謂就趕緊單身，不要耽誤別人」、「感覺妳們談的是合約，不是感情，是不是誤會了什麼」、「我覺得你們兩個還是分手吧」、「沒有想組家庭就放過他和自己吧！一個人也可以活到老」、「這是在結婚還是談生意」。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一派人則覺得，這些都是很實際的問題，「我覺得很合理欸，兩個人婚前這些，談不攏分手就好了，避免婚後一堆事」、「很好啊，婚前溝通，不行就分手，各自找各自的」、「跟我的價值觀很像」。

另外，對於照顧孩子的部分，許多網友則不以為然，紛紛回應「生小孩顧小孩如果有這麼簡單就好，真的一點腦都沒有」、「原來小孩只要顧10個月就好了」、「孩子的部份有點奇怪，感覺比養寵物還不如，似乎沒有所謂親情」、「投胎這個家庭真的衰」。

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