強拉「長腿妹」亂摸！她腳尖搆開門大喊：強姦 　外送員關定了

▲女子遭男同事「借廁所」逗留香閨，還遭強摸險遇不測。（圖／達志／示意圖）

記者黃哲民／台北報導

新北池姓男子前年和一位昔日女同事結束夜跑，以借廁所為名逗留香閨不走，更強壓女方亂摸意圖不軌，女方拚了命伸長腳尖勾開房門，大喊「強姦」、「誰來幫幫我」，池男嚇得連鞋都沒穿就奪門而逃，到案堅稱僅因吵架而推倒女方，絕非想嘿咻而撲倒她，最高法院不採信池男辯詞，依強制猥褻罪判刑10月定讞。

池男於案發時擔任外送員，和本案被害女子曾為同事。前年（2019年）7月7日晚間，池男約女方到土城區1所學校操場跑步，盡情揮灑汗水後，2人喝啤酒聊天，池男當晚9時許騎機車送女方回租屋處，藉口尿急想借用廁所，企圖跟女方一起進香閨，女方起初推辭，要池男去超商或網咖，池男堅持「這樣很丟臉」。

女方無奈，又怕孤男寡女同處一室會出事，就讓池男單獨進房、她站在屋外等，不料池男硬是賴在屋內不肯走，女方見僵持不下，乾脆「你不走，我走！」進房拿取鑰匙轉身要離開，冷不防遭池男拉進屋內關門，池男更把她壓在地板、把手伸進衣內一陣亂摸。

女方力持鎮靜，眼看房門距離自己腳邊不遠、應該搆得到，她趁池男一臉陶醉沒注意，拚命伸長腳尖勾開門把推開門，立刻扯喉大喊「強姦」、「誰來幫幫我」，池男嚇得來不及穿上鞋子，光著腳就急忙逃走。

同層2位分租套房的女室友聽見呼救聲，趕緊報案並通知住在樓下的房東協助被害人，2位證人證稱當時本來快睡著，突然聽見被害人急促高喊，她們也不敢開門，隨即聽見有人碰碰碰跑下樓，好像還撞到牆壁，她們等到外頭沒聲音，查看發現被害人驚恐哭泣，表示剛剛差一點被強暴、對方是她的前同事。

不過池男到案一概否認，辯稱在房內和女方為了一瓶紅酒爭吵，他憤而推倒對方、絕非意圖不軌而撲倒她，雖然有壓在女方身上，但沒亂摸，女方一倒地就大叫「強姦」，他因有性侵前科、怕警察到場難以解釋清楚，才沒穿鞋就跑走。

池男更推稱女方童年曾險遭性侵，所以「防範意識較強」而害他被誤會。被害人出庭強調沒意願跟池男和解，強調「我不缺這些錢，不願意為一點點錢讓他（池男）輕判，希望從重量刑！」

法官質疑雙方只是吵架，池男何必壓在女方身上，池男改口自稱講錯了、他沒壓住女方。法官認為池男若非心虛，何必急忙離開，但池男當時沒拉扯女方衣褲或抓摸私處，無法證明意圖強制性交，一、二審都依強制猥褻罪判他10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞，池男須入監。