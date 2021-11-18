恐怖電梯1樓暴衝31樓！　女摔到全身重傷...他嚇：像發生大地震

▲住戶抱怨，大樓電梯時常發生事故。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

記者李振慧／綜合報導

安徽合肥一處社區發生電梯暴衝事件，一名女子回家搭乘電梯時，門還沒完全關起便失控，瞬間從1樓暴衝至31樓，巨大衝擊力導致她與另外2名乘客摔倒在地上，她因為後腦落地，整個人倒在地上無法動彈，後來就醫發現全身重傷。

《澎湃新聞》報導，事件14日晚間7時發生在合肥市江南新里程社區，周姓女子因為這起事故導致全身多處受傷，目前仍在醫院接受檢查，她表示，當時3人一進去電梯發現門還沒關好就開始往上升，雖然他們分別按了13樓和25樓，可是電梯抵達指定樓層完全沒停，居然一路衝到31樓。

周女表示，電梯衝到31樓後，3人全被衝擊力摔倒在地，當時她就發現自己重傷無法起身，後來被趕到現場的消防人員救出送到醫院，診斷發現全身多處骨折，另外2人則是輕傷。一名住戶表示，他本來也想搭乘該電梯，但因為抽菸所以錯過，結果突然聽到一聲巨響發現電梯出事，「聽到的聲音就像是地震一樣，好響」。

周女透露，大樓電梯常故障，她以前搭乘時也遇過電梯突然從1樓衝到4樓的事件。其他住戶也表示，該電梯經常故障，但是向物業公司投訴都沒有用，由於物業公司不願意處理事件，目前他們打算自行成立住委會，希望能捍衛自身權利。