參加寶寶派對返家遇襲！孕媽中11槍爆頭亡　「腹部中彈」一屍兩命

▲女子返家準備卸下車上的禮物時遇襲,頭部、腹部均中彈。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中人物與新聞當事人無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美國費城一名32歲懷有7個月身孕的女子20日參加產前寶寶派對(Baby shower),迎接腹中寶貝的出生,沒想到派對結束返家當晚遭人開槍,對方瞄準她的頭部、腹部射擊,一屍兩命。

綜合CNN、ABC NEWS等外媒報導,事發於20日晚間8時35分左右,這名女子在派對結束後駕車返家,但就在她準備把車上禮物拿下時遇襲,頭部、腹部均中彈,現場找到11個彈殼。

警方表示,當時附近一名巡邏員警聽到槍響,但趕到現場時就發現女子身中多槍。這名女子事後被緊急送醫,並於當晚9時6分宣告死亡,未出世的孩子也在10分鐘後過世。

目前尚未有人因為這起案件被逮捕,也還沒找到作案用槍枝,但警方表示,嫌犯似乎是被鎖定攻擊。費城市長肯尼(Jim Kenney)已於21日透過推特表示,市政府懸賞5萬美元(約新台幣140.3萬元),呼籲民眾提供相關線索。

UPDATE: REWARD $50,000 @PhillyMayor among so many stunned&outraged by latest homicides in Philadelphia of 7 months pregnant woman & unborn baby. @PhillyPolice say shot in head & womb. Her baby shower gifts visible in her Kia as she arrived home from baby shower @FOX29philly pic.twitter.com/ZEfs21LrnL