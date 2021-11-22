參加寶寶派對返家遇襲！孕媽中11槍爆頭亡　「腹部中彈」一屍兩命

▲女子返家準備卸下車上的禮物時遇襲，頭部、腹部均中彈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物與新聞當事人無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國費城一名32歲懷有7個月身孕的女子20日參加產前寶寶派對（Baby shower），迎接腹中寶貝的出生，沒想到派對結束返家當晚遭人開槍，對方瞄準她的頭部、腹部射擊，一屍兩命。

綜合CNN、ABC NEWS等外媒報導，事發於20日晚間8時35分左右，這名女子在派對結束後駕車返家，但就在她準備把車上禮物拿下時遇襲，頭部、腹部均中彈，現場找到11個彈殼。

警方表示，當時附近一名巡邏員警聽到槍響，但趕到現場時就發現女子身中多槍。這名女子事後被緊急送醫，並於當晚9時6分宣告死亡，未出世的孩子也在10分鐘後過世。

目前尚未有人因為這起案件被逮捕，也還沒找到作案用槍枝，但警方表示，嫌犯似乎是被鎖定攻擊。費城市長肯尼（Jim Kenney）已於21日透過推特表示，市政府懸賞5萬美元（約新台幣140.3萬元），呼籲民眾提供相關線索。

UPDATE: REWARD $50,000 @PhillyMayor among so many stunned&outraged by latest homicides in Philadelphia of 7 months pregnant woman & unborn baby. @PhillyPolice say shot in head & womb. Her baby shower gifts visible in her Kia as she arrived home from baby shower @FOX29philly pic.twitter.com/ZEfs21LrnL — Steve Keeley (@KeeleyFox29) November 21, 2021

►加州大規模搶案！80人搶百貨公司搭25車逃逸畫面曝 全程不到60秒

►快訊／美威斯康辛州「聖誕遊行」休旅車衝撞人群 傳2死20多傷

►NHK報導彭帥最新動向 中國秒遮斷變成黑畫面

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast