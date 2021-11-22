「不帶綠色」畫絕美森林！畫家楊永福揭心法：對自己跟畫都要誠實

▲畫家楊永福揭作畫心法，認為對畫、對自己都要誠實。（影／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

到戶外寫生畫山、畫樹，能夠不帶綠色顏料嗎？目前擔任中華民國油畫學會理事長的畫家楊永福提到，一般買來的綠色顏料，其實都跟大自然的綠色不同，「如果畫家能夠把綠色搞定，就成功了一半。」

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▲戶外寫生不帶綠色顏料？畫家楊永福說，不用綠色才能調出大自然的千百種綠。（圖／記者湯興漢攝）

楊永福投入繪畫創作超過40年，他分享「綠色顏料」其實只能畫兩樣東西，一個是綠色塑膠臉盆，另一個就是郵筒。他提到，當你帶著買來的綠色顏料走到戶外，像是公園、樹林，比對看看會發現，幾乎都不一樣，「所以我們把綠色拋掉，用藍色和黃色，來調成各種不同的層次綠色。」

例如一種藍色對上五種、十種黃色，就會產生多種不同的綠色，當然也曾有學生大叫反映「不帶綠色我怎麼畫！」不過楊永福說，讓自己的眼睛給手一個機會，外面買的叫做「顏料」，當親自調和再加上自己的想法後，就變成「色彩」，「綠色是無窮的，如果畫家能夠把綠色搞定，就成功了一半，學到本事和技術後，你可以面對很多顏色。」

▲一幅森林山景畫中，可能有千百種的綠。（圖／記者湯興漢攝）



因此一幅森林山景畫中，可能有千百種的綠；再加上筆觸的角度不同，反光出來的色澤也會不同，又會散發出不同的層次。這也是為什麼有些人逛畫展，可能同一幅畫看好幾次，甚至過幾天又去看；他也遇過有收藏家買了他的畫，多年後回頭跟他分享觀察到色彩的層次。

▲一幅森林山景畫中，可能有千百種的綠。（圖／記者湯興漢攝）

楊永福說，「畫會跟著人成長。」重點是，「你想告訴別人什麼？你想讓人從你的畫裡得到什麼感覺？」例如一幅神木畫，他親自去看了神木多遍，不只是描繪出形體，更試著把樹木亙古的存在氛圍放進畫中，想像著也許在台灣出現之前、甚至在清朝、明朝、宋朝以前，這棵樹就在這裡了，相形之下在祂面前的人類多麽渺小。如果作畫時能將這些感覺放進去，收藏家也會感受到堅持，因此有時候一幅畫拍賣非常高價，正是因為畫作有這迷人之處。

▲楊永福認為「顏料」不等於「色彩」，後者必須經過思考。（圖／記者湯興漢攝）

另外空氣中的水分子、天氣、光線等元素，也都會改變大自然綠色的濃淡；而人的心情、精神和體力也會改變。因此他也會提醒學生，人一天當中有4分之1體力消耗在雙眼，畫久了對色彩的敏感度、對形狀的掌握也會降低，必要時一定要休息，能夠恢復體力，也不必因此沮喪，反覆練習，熟練後更能發揮。

▲畫家必須「抓住最感動自己的一瞬間」。（圖／記者湯興漢攝）

楊永福認為，畫作的韻味和攝影有很大的不同，而畫家究竟如何選擇題材和畫面的呈現？他說，「抓住最感動自己的一瞬間」，無論對自己、對畫，都要很真誠、誠實，這就是所謂的「一本初衷」。

他認為，畫家若能將最感動自己的一瞬間畫進畫中，那就是畫出最真實的一刻，而不是窮追著光線或景色變幻到處跑。還笑說，無論在哪裡，「真誠」都是必要元素，「就算是混黑道也要真誠，如果你不對小弟好，怎麼會有人聽你的？」

因此他不建議學生過度賣弄技巧，楊永福說，繪畫的技術和技巧當然很重要，但如果只是賣弄，就像一位油嘴滑舌、花言巧語的男生，或許有辦法追到一個女生，把對方弄得團團轉，卻未必對她真心。他舉例畢卡索的名言，「我花了一輩子學習怎樣像孩子那樣畫畫。」那返璞歸真的真誠，是他對繪畫的信念和堅持。

▲楊永福透過作畫，留下最感動自己的畫面。（圖／記者湯興漢攝）



楊永福多年來努力推動全民油畫寫生運動不遺餘力，由於創作實力深厚，加上為人謙和，受到畫界推舉，經過嚴格的遴選機制，如今擔任中華民國油畫學會理事長。而該學會成立於民國63年，由首任理事長、大師級藝術家楊三郎、李梅樹、顏水龍、劉啟祥，葉火城及秘書長吳隆榮創立；楊永福可謂是藝術界備受矚目的傳承者之一，許多後起之秀也對他賦予期盼，期望將台灣的藝術人才推舉至國外，發光發熱。

▲楊永福認為藝術家無論對自己、對畫，都要誠實與真誠。（圖／記者湯興漢攝）