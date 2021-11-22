楊三郎大師曾塞紅包給他！畫家楊永福感念⋯堅持40年原因超動人

▲楊永福投入繪畫超過40年，在創作路上曾經受到楊三郎等大師級人物的照顧。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

已故的台灣大師級畫家楊三郎，曾經照顧後輩不遺餘力；而這樣的善舉，並沒有隨著他的離世而消失，更在後輩的心中埋下一顆種子，茁壯時也化為助人角色，將無私的精神傳承下去。今年66歲的資深畫家楊永福提到，自己之所以能夠在創作這條路努力不懈40年，其中原因之一是受到很多前輩大師的照顧，包括楊三郎曾經塞紅包贊助他去法國作畫，至今回想仍深深感念。

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▲楊永福傳承了許多前輩藝術家的無私精神，教導後進和推動油畫不遺餘力。（圖／記者湯興漢攝）

楊永福目前擔任中華民國油畫學會理事長，投入繪畫超過40年，多年來獲獎無數，被問及為什麼在這條路上堅持不懈時，他回憶起自己過世父親的身影，也回想起一路來受到許多前輩、大師的照顧。

他說，「創作時間越長，就會越有感覺；當越有感覺，也會讓你越堅持；而越堅持，也就會讓你越有感覺。」形成一個能不間斷走下去的迴路。

年幼時，他的父親在信用合作社上班，家中經濟並不寬裕，父親偶爾會利用工作之餘認真作畫，儘管在他年紀很小時就過世了，但那作畫的身影，也對他形成潛移默化的影響，引發他對繪畫的興趣。

因此他長大後也拿起畫筆，從高中開始學畫，到了大學、服兵役仍繼續這條路，獲得得獎肯定後，又走下去，後來也為人師表，「希望能把自己的本事都教給學生，看到學生很認真作畫時，彷彿就看到當年的自己。」

▲楊永福追隨父親的腳步作畫。（圖／記者湯興漢攝）

楊永福目前擔任「中華民國油畫學會」理事長，更加體會到「提拔年輕人」的重要。他說明，學會成立46年，已經將近半世紀，每年也都舉辦比賽、頒發獎金給新銳畫家；不過他坦承，最近10年來都由國泰世華贊助，否則光靠會費，恐怕沒有足夠的資源運作，因此十分感謝企業對藝術的重視。

而學會的會員當中，年紀最大的90多歲，最輕的40多歲，也就是說，畫畫藝術圈有明顯斷層。楊永福猜測，「可能對年輕人而言，入會的門檻太高」，但他認為正因為如此「更應該要提拔年輕人，多給年輕人、後起之秀機會。」

▲因為曾受到大師關照，他也認為「提拔年輕人」非常重要。（圖／記者湯興漢攝）

他感念中華民國油畫學會首任理事長，也就是台灣大師級畫家楊三郎先生，曾在多年前對他十分照顧，對後輩毫不吝嗇出錢又出力。楊永福說，當年自己大約30多歲，楊三郎已經80多歲，而某日到前輩家作客時，楊三郎得知他即將要前往法國巴黎畫畫，在他臨走前二話不說，塞了一個200元美金的紅包給他。

楊永福也回憶，自己在求學期，曾經某個冬天夜晚抱著自己畫，到師範大學拜訪李梅樹，向他請益能否幫忙看看自己的畫。他當時身穿軍訓服，跟李梅樹非親非故，甚至也不是該校的學生；不過，李梅樹不但沒有拒絕，馬上一口答應，將畫放在長凳上，再把自己的圍巾解下，將大衣扣子解開來，蹲在地上看他的畫。

他說，「現在回想，自己當年的畫根本不能看！」而李梅樹不但沒有嫌棄，也沒有差別心，還如此關照他。當年大師「解開大衣、蹲下看畫」的那一幕，至今仍深深烙印在他的腦海，「一想到自己被這些前輩如此關照，我怎麼可能放棄？」這也是他堅持40多年的原因之一。

▲楊永福（右）教導後進不遺餘力，ETtoday新聞雲執董邱佩琳向他請益作畫學問。（圖／記者湯興漢攝）

因為曾被這樣善意的對待，讓他在自己茁壯時，也願意成為助人者，「我們希望今天幫一個人，之後他也會幫另一個人。」楊永福認為，在藝術這條路除了要真誠、熟練的繪畫技術之外，也要有寬大的心胸，「當一位畫家的畫能被收藏，不光是他一個人的作品特別好，而是背後還有很多人的幫忙。」

因此他也鼓勵藝術圈的人們，「當你有機會時，幫忙拉晚輩一把；或是甚至對方比你年紀大，但狀況不如你好時，你也能幫他一把。」

▲ETtoday執董邱佩琳（右）投入繪畫3年半，此次向中華民國油畫學會理事長楊永福（左）請益作畫技巧，也暢談藝術發展。（圖／記者湯興漢攝）

「中華民國油畫學會」是在民國63年時，由多位台灣大師級藝術家成立，包括楊三郎、李梅樹、顏水龍等人都是首任理事長，入會的機制相當嚴格，至今許多會員都是資深且具有實力藝術家，在畫界獲獎無數才得以加入。

而楊永福也是經過嚴格的遴選機制，如今擔任中華民國油畫學會理事長，可謂是繼楊三郎、李梅樹等大師之後，藝術界備受矚目的傳承者之一。他不但創作功力深厚，加上為人謙和，受到畫界相關人士肯定及推舉；許多後起之秀也對他賦予期望，盼能一同將台灣的藝術人才和創作推舉至國外，被世界看見。

▲畫家楊永福揭作畫心法，認為對畫、對自己都要誠實。（影／記者姜國輝攝）

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