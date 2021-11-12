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7位藝術家交出經典作回應疫情！ETtoday執董邱佩琳：繪畫就是對話

▲用藝術創作回應疫情，ETtoday執董邱佩琳認為「繪畫就是一種對話」。（影／記者吳杰澄、湯興漢攝影）

記者林育綾／台北報導

「畫畫等同禪定。」ETtoday執董邱佩琳習畫3年半，交出連她自己都感到意外的亮眼成績，更在今年5月獲得「臺灣美術獎」獎項肯定。如今與其他6位藝術家一同參與聯展《就只是各說各畫》，邱佩琳以三幅畫作參展，其中《對話》將敦煌壁畫、器物等元素入畫，形成彼此言語的情境，她巧妙的說「繪畫就是一種對話」，回應觀者，回應時代，也回應自我體悟。

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

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▲ETtoday執行董事邱佩琳與多名藝術家共同參與《就只是各說各畫》美術聯展，她以《對話》這幅畫與自己和觀者進行對話。（圖／記者湯興漢攝）

疫情襲來，藝術家該如何回應？臺灣美術協會理事長潘蓬彬表示，如泰戈爾所說「世界以痛吻我，要我報之以歌」，他認為藝術家「此時不應該消沈」，因此號召包括自己在內共7位畫家，舉辦《就只是各說各畫》聯展，各自交出今年的經典畫作，雖說是「各說各畫」，又連結並回應著時代。

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

▲7位畫家交出今年亮眼作品，在疫情緩和之際，參與《就只是各說各畫》聯展。（圖／記者湯興漢攝）

其中邱佩琳事業繁忙仍創作不懈，習畫3年半以來，從「畫畫素人」到數次獲邀參與聯展，今年5月更以《秋意》一幅畫得到「臺灣美術獎」第9屆佳作，是少數以風景畫得獎的作品。而明年5月，她也將舉行第一次的個人畫展！

是什麼動力，讓她在事業繁忙之際依然堅持藝術創作？邱佩琳說，確實因為工作很忙，忙碌時壓力難免隨之而來，情緒自然也不太好；不過自從踏上繪畫之路，平時白天忙於開會，多半利用晚餐過後的時間坐下來作畫，對她來說，「畫畫等於禪定，整顆心定下來，不會去想其他的事」。

甚至有一天秘書也偷偷告訴她，「執董，我覺得您脾氣變好了耶！」她才驚訝地意會到，原來過去可能壓力大到情緒不好時，連自己都沒有注意到，如今更確信藝術對自己產生的正面影響，「再忙，定下心是很重要的，而畫畫是一個讓我可以定下心的方式。」

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳參展的主要作品，命名為《對話》。（圖／記者湯興漢攝）

此次邱佩琳參展的主要作品，命名為《對話》，背景為敦煌壁畫的一對天女，前方則有醒目的紅木傢具、橘子樹、瓷器，而這些物件都不是憑空而生，是經過她內心的一番「對話」與想像構思，再讓每一個元素展開彼此對話，進而能與觀者對話。

邱佩琳說明，自己很喜歡敦煌壁畫，一直決心要將它畫出來，而她認為繪畫就是一種對話，包括每個人在工作上跟老闆對話、跟同事對話、跟部屬、跟客戶對話，「我覺得畫畫根本就是一種對話」因此在畫這幅背景的時候，她心想，「如果這一對敦煌天女站在那裡，會想看見什麼？也許有一個瓷器，是她以前用過的；也許有棵漂亮的橘子樹在面前，她會很開心，若口渴了還能摘下橘子吃。」

她也俏皮地翻轉想法，「同樣地，這棵橘子樹也許會想，真希望當我長大成熟之後，不知道會被什麼樣的人吃掉？瓷器可能也會想說，我會被怎麼樣的人觀賞？」她認為，「畫不只是給自己看，畫中的每一個主角、配角，都是有言語的。」而她本身也很喜歡紅木的傢俱，所以也將最愛的傢俱入畫，最後形成這幅畫。

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳作品《對話》由敦煌壁畫為發想，在腦內進行一場充滿想像力的對話而構思呈現。（圖／記者湯興漢攝）

主辦人潘蓬彬也說，疫情來襲的時候，就像泰戈爾提到的「世界以痛吻我」，而《就只是各說各畫》這場聯展，就像是7位藝術家各自拿出今年最好的作品「報之以歌」。這次展覽的作品風格，有傳統，有現代；有古典，也有當代；有東方的水墨書法，也有西方油畫，所以稱呼「就只是各說各畫」，看似各不相連，卻又不只是停滯在各自表述，而是共同回應這個主題，也回應了這個時代。

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

▲《就只是各說各畫》聯展主辦人潘蓬彬，此次也帶來自己的3幅畫作。（圖／記者湯興漢攝）

潘蓬彬分享自己其中一幅作品《小牛長大了》，為了回應當代，他選擇以現代主義立體派的風格，再加上一些未來主義，還把「時間」的觀念放進畫中。這幅畫雖是平面，卻有不同角度，這頭農莊小牛的頭彷彿正在搖動，埋怨著「疫情期間，都沒有人來看我！」而母牛媽媽在一旁喝水，也宛如喃喃回覆「沒辦法啊！都已經三級警戒了，怎麼會有人來看你？」

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

▲潘蓬彬以《小牛長大了》作品回應當代疫情。（圖／記者湯興漢攝）

他解釋，把人的想法加諸在畫作中的動物身上，因此這幅畫並不是用細膩寫實的風格作畫，反而是現代，甚至跨到當代的意味去表現，也連結到這次的主題「各說各畫」。他也深深感謝除了自己以外的6位藝術家，包括邱佩琳、朱玉婕、汪勝宥、高華陽、陳志芬、蕭一凡，每個人都提出今年最經典的作品來參展。

▲▼東森國際執行董事邱佩琳與多名藝術家共同舉辦「就是各說各畫」美術聯展，聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

▲《就是各說各畫》美術聯展於SOGO百貨天母店三樓展演廳展出，展期從11/8至11/16止。（圖／記者湯興漢攝）

邱佩琳提到，疫情對自己生活來說並沒有太大影響，不過最難過的是，她習畫的老師（章德民）剛好在疫情期間往生。她感念這3年半期間，恩師將她從一個素人，教到可以畫畫，也能看畫，甚至有今天的成績。

邱佩琳回憶，過去對她來說，最開心的就是每回在家中起完草稿，就很高興拿著畫去給老師看，帶著炫耀、撒嬌也請益的意味；最後一次看到恩師是在教室，疫情還沒這麼嚴重，還寄望隔天可以上課，她揮著手說「老師，明天見喔！」沒想到這竟是永別，章德民老師在疫情期間因胰臟癌往生，得知時「我那天整整哭了一個下午」。

她明白創作雖然要靠自己，但自認在技巧上還有很多不足，原本已經規劃好，自己的下半輩子都能夠利用假日跟老師學畫，也有一個能夠商量請益的對象，如今這樣的想像「完全中斷」了。

▲邱佩琳過去向油畫大師章德民習畫，疫情期間恩師離世，如今她仍深深感念。（資料圖／記者謝婷婷攝）

不過，邱佩琳也決心堅持繼續創作，也為了更精進，正持續尋覓有緣分的老師；除此之外，明年5月她將舉行第一次個人畫展。她坦承，舉行個展壓力很大，需要至少40幅畫，對她來說，確實是很大的挑戰，而且40張畫的風格也不能盡然相同，所以現在都在為明年的畫展做準備。

《就只是各說各畫》美術聯展，目前於SOGO百貨天母店3樓展演廳展出，展期自11月8日至11月16日，期間更於11月13日、14日下午3點舉行「與畫家有約－談畫會」，將由畫家親自帶領導覽，分享創作心路歷程。

▲▼《就只是各說各畫》聯展。（圖／主辦提供）

▲《就只是各說各畫》聯展，展期自即日起至11月16日。（圖／主辦提供）

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