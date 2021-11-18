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E奶小隻馬「徵陪逛耶誕城」　鄉民見1條件戰爆！本尊：別再寄信了

▲▼ 「徵友」陪逛耶誕城（圖／翻攝PTT）

▲教職員正妹「PO徵友文」陪逛耶誕城！（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

網友曾討論，男生160公分是條分水嶺，表示台女很難接受再低的身高。一小隻馬正妹表示，單身一年半的她，想徵求180公分、懂酒、住北北桃的男網友，等12月約去逛新北耶誕城。文章曝光後，原PO信箱瞬間塞滿，其中有網友不滿身高太嚴苛，還質疑修圖修太大，對此本尊回嗆「我他媽E奶要求身高哪裡有問題？」

一名女網友在PTT上，以「陪我去逛新北耶誕城」為標題直呼，目前27歲單身的她，渴望找到穩定交往對象，因此索性徵一位白馬王子，12月可相伴去逛新北耶誕城。

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原PO大方透露，是個天秤座女孩，工作是學校小職員，上班與生活作息規律，喜歡看電影、聽音樂、聊天等；至於身材與面貌，155公分「體重標準」，外表乍看可愛有氣質，「但一開口就破功，我也承認自己氣質沒有太好啦，屬於比較大剌剌型的，自己覺得走的是辣妹路線。自認很有正義感，看到不公平或不合理的事情會據理力爭憤慨不平，或許可以說我是個憤青吧。」

關於約會對象條件，原PO仔細列出11項，接著喊話「30公分們，期待你的來信唷」：

1.27歲以上
2.北北桃佳，遠距離我自己覺得很難
3.身高180，BMI正常
4.吃牛肉，能跟我一起享受美食
5.孝順但是不要媽寶
6.單身（之前被已婚的騙過很生氣！！）
7.懂酒（因為我三不五時會小酌）
8.盡量不要抽菸（以前我抽很兇，但後來身體變差就戒菸了）
9.不要管我穿著（我有時候喜歡穿比較清涼一些）
10.能夠跟我討論政治但不要是死硬派的深藍或深綠
11.我是學店畢業，所以常常覺得自己講話沒什麼內容，很容易崇拜有料的人，所以也希望你是個有內涵的人囉！

▲▼ 「徵友」陪逛耶誕城（圖／翻攝PTT）

▲▼ 「徵友」陪逛耶誕城（圖／翻攝PTT）

▲正妹回嗆酸民，「要求身高沒什麼不對！」（圖／翻攝PTT）

該徵友文炸鍋後，底下網友卻吵翻，「等等應該就要戰身高嘍」、「我猜妳可能會被噓，先幫補」、「之前不是有專門噓身高的嗎？正妹就沒關係唷」、「妳可以先長高點嗎？顆顆」、「爆身高，推」、「 臉修太大」、「最後一張的牆壁歪掉了」。原PO則回嗆，「我他媽E奶要求身高哪裡有問題？哦哦沒關係身高沒到，我看臉，我沒雙標台女」。

事後，原PO也更新回嗆，首先對於信箱瘋狂湧入300多封信，讓她嚇到了，表示暫時不收站內信了，並解釋身高這一項條件，「我認真覺得要求身高沒什麼不對，就像有人的擇偶條件是有車有房年薪百萬，再說，180也不是什麼硬條件，看了一些站內信，有些175的男生很誠懇要交友的，我也不會直接忽略不看，就好像你去找工作，職缺要求的條件不是完全符合，但你還是會想試試，看的道理一樣吧！」

至於被質疑修圖，原PO也反擊，「我修圖我驕傲！我人就沒多美，現代人修個圖臭了嗎？我技術不好讓各位鍵盤，柯南發現背景都扭曲了，這方面我還要再精進。然後我妝通常沒很濃，上班也會素顏的，看起來濃或許是濾鏡或APP特效。最後...我額頭真的很高啦！」

▼原PO自曝是E奶！（圖／翻攝PTT）

▲▼ 「徵友」陪逛耶誕城（圖／翻攝PTT）

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