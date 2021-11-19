色阿公對小孫女一天性侵4次還錄下來　扯：好奇中風能不能勃起

▲厚顏無恥阿公因中風而無法勃起，以好奇之心猥褻孫女甚至將過程以手機拍攝下來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名色阿公，趁未滿12歲孫女來家裡拜訪居住時，利用孫女熟睡之際，以手撫摸她胸部、甚至將性侵過程以手機拍攝下來，以此方式同日早上、凌晨、晚間、翌日早晨得逞4次。法院開庭期間，這名阿公自稱「我因中風無法勃起，一時好奇才做」。士林地院依2次違反依兒童及少年性剝削防制條例判各判7年4月、強制猥褻3年6月等共判25年6月，應執行有期徒刑13年。

今年8月某日小晴（化名）回阿公家拜訪順便住下來，但沒想到阿公竟是狼，趁小晴睡覺不知抗拒時，以手撫摸其胸部、外陰部、更以手指插入陰道方式性侵得逞，甚至將猥褻、性侵過程以手機拍攝下來成照片、影片。

隔日晚間，小晴醒著竟遭阿公強行以手撫摸胸部猥褻；阿公於凌晨某時許，再次以手撫摸胸部、外陰部、手指插入小晴陰道；天亮後老不修故伎重施猥褻，這次更強拉小晴的手撫摸他的生殖器，將撫摸過程拍攝下來。

罔顧倫理阿公在開庭時，向法官裝可憐稱「我因為中風沒辦法勃起，只是一時好奇有了犯罪動機」。

法院認阿公未能善盡照護，利用孫女拜訪住處機會，將孫女當作發洩性慾、滿足好奇心的對象，並將過程拍攝以手機拍攝，違悖人倫綱常，法理所不容，並嚴重戕害孫女身心健全成長。以2次違反本人意願之方法，拍攝兒童性交及猥褻行為之電子訊號罪，各處有期徒刑7年4月、又對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月、又對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年4月，共判25年6月，應執行有期徒刑13年。並扣案手機、影片檔1部；未扣案猥褻照6張。