台南歸仁美食行銷首部曲徵集在地好味　黃偉哲邀遊歸仁嚐美食抽好禮

▲「2021歸仁美食行銷首部曲」，市長黃偉哲現場製做創意料理「松子火鴨鬆」，並熱情邀請民眾踴躍推薦票選歸仁美食，鼓勵大家到歸仁旅遊及品嚐各式美食小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市歸仁區公所21日舉辦「2021歸仁美食行銷首部曲」宣傳，邀請在地「徠．歸仁飯店」、「阿勇家-漂亮莊園」、「傑做台菜海鮮料理館」、「琉球海鮮城」等業者到場展示特色菜餚，市長黃偉哲現場製做創意料理「松子火鴨鬆」，熱情邀請民眾踴躍推薦票選歸仁美食，鼓勵大家到歸仁旅遊及品嚐各式美食小吃。

黃偉哲表示，歸仁及南關新豐區的美食，甚至溪北、溪南的美食，未來都將積極行銷，明年《米其林指南》要到台南評鑒，不論「米其林星」、「米其林餐盤」、「必比登推介」，希望歸仁及大台南的美食都能多多上榜，介紹台南美食給全台灣及全世界的老饕及民眾來品嚐，並藉由線上及線下的活動來提高台南美食的知名度，達到「頂港有名聲，下港有出名」。





台南歸仁區是孕育許多總鋪師的寶地，許多家傳三代的總鋪師已有百年歷史，所以歸仁美食長久以來深植人心，無論是飄香多年的在地傳統老店或各家新創美食，都值得體驗品嚐。黃偉哲歡迎大家來歸仁消費，不僅支持地方美食，消費滿百元還可參加台南購物節抽獎，有機會將三房美宅、油電混合車等好禮帶回家。





歸仁區長魏文貴指出，市長黃偉哲對振興地方經濟非常重視，為推廣歸仁在地好味道，特別規劃辦理美食行銷三部曲系列活動，首部曲結合「我在歸仁的大小事」臉書社團，辦理歸仁美食票選、美食推薦抽好禮及彙整在地店家振興券優惠情報，鼓勵大家到歸仁消費享好康。



21日起至12月20日止，歡迎大家至「我在歸仁的大小事」臉書社團踴躍推薦歸仁在地美食，只要上傳美食店家名稱及照片等資訊，就有機會抽中萬國通路行李箱、腳踏車等好禮，千萬不要錯過。





此外，歸仁美食行銷第二部曲及第三部曲活動也將陸續公佈，歡迎大家拭目以待，期盼透過多元方式提升歸仁美食能見度，同時帶動歸仁觀光熱潮並振興歸仁經濟。市議員杜素吟、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀等皆到場共襄盛舉。