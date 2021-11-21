　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團傳愛東石　貧苦少年樂安居

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「做工行善團」油漆志工前往嘉義縣東石鄉，為1名失依的張姓高中少年粉刷住處，該案係世界展望會社工請求協助啟動修繕作業，陸續完成住宅屋頂修繕、電燈照明、衛浴設備更新、室內隔間裝潢、二樓地板鋪設以及破損鋁門紗窗等，21日由油漆志工負責住宅壁面粉刷美化，在志工巧手的粉刷下屋中煥然一新。

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案主父親去年因肝硬化過世，目前獨自居住在祖父留下的鐵皮屋中。鐵皮屋因興建多年屋頂多有破損漏水，家中玻璃窗戶與紗窗也多處破損，每逢下雨便從屋頂和破窗滲漏進屋中，居住品質堪憂，案主每個月僅靠兒少補助2千多元生活，實在無力自行修繕住宅。

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局王鑫基局長表示，為早日協助該名失依的少年，使其能安心求學不致中斷學業，志工團隊在獲報後便立即著手修繕事宜，本案與嘉義縣政府及嘉縣「百工修繕團」共同合作，協助修繕鐵皮屋頂、處理室內電管線、衛浴設備、隔間裝潢、鋁門紗窗和油漆等修繕，在跨縣市志工的齊心協力下，21歡喜迎接修繕完工，也祝福張姓少年學業順利、展開未來新生活。嘉義縣政府勞工暨青年發展處陳奕翰處長也到場關心。

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市「做工行善團」油漆志工前往嘉義縣東石鄉；泥水志工則前往台南市關廟區協助一群遠道而來工作落腳於台南的原住民朋友，數十名從事鐵工的原住民勞工因收入微薄，為節省開銷共同居住於簡陋鐵皮屋中，居住環境破舊簡陋且昏暗，勞工局「做工行善團」獲通報後，立即啟動會勘修繕作業，盼儘快改善這群弱勢原住民勞工朋友的居住環境。日前已陸續完成電線管路配置、鐵皮屋外觀鏽蝕的補強作業，由泥水志工進行廚房地面填高作業施工，後續將由電氣、木工、油漆等志工持續接力，希望幫助這群簡樸過生活的原住民朋友打造溫暖宜居的家。

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另除齊力公益為弱勢案家付出的除修繕夥伴外，台南市服飾設計職業工會李仁耀理事長率該工會團隊，21日在勞工局王鑫基局長的陪同下，來到鹽水區趙姓身障案主的家。該案在「做工行善團」的接力下已於11/7完工，台南市服飾設計職業工會服飾縫紉基礎班第1期的學員們為共同響應公益照顧弱勢家庭，特別製作窗簾贈送給鹽水趙姓案家，由勞工局王鑫基局長和台南市服飾設計職業工會理事長李仁耀等人親手為案家安裝，打造溫馨宜居的居住環境，李仁耀理事長也捐助相關材料費用，祝福和鼓勵趙姓案主安心穩定就業。

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

看見各界夥伴善用自身專長為社會弱勢付出，台南市勞工局王鑫基局長表達內心十分感動，也期盼社會這股善循環的暖流可以再更多縣市或社會角落擴展，齊力運用公私協力的模式讓公部門能服務到更多弱勢族群，讓志工的愛與溫暖撐起更多希望的家。

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
快訊／高雄3人陳屍民宅！　「夫妻、丈母娘」死亡
超商店員被刺死！前大夜班爆「恐怖內幕」：報警沒用的
快訊／超商店員遭刺死！鄭文燦震怒發聲
24歲辣模遭棄屍路邊！最後訊息曝「想離開這」
這國妓院打疫苗「免費嗨30分鐘」　14歲就能性愛桑拿
黑幫女友引爆錢櫃大亂鬥！22人落網
減重「肺癌指數」卻狂飆！常接觸2物質要當心
女大生存股只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南歸仁弱勢家戶修繕完工　黃偉哲慰問感謝各界善心及志工辛勞

時力台南公投街講　籲市民積極參與展現公民意志

台灣咖啡節上場　斗南警貼心製作交通疏導管制圖

台南安定胡麻節安定場開幕　黃偉哲邀請民眾體驗道地胡麻魅力

2021台灣咖啡節結合音樂輕鬆氛圍　金曲「？te壞特」站台開場

台南做工行善團傳愛東石　貧苦少年樂安居

雲林風箏衝浪公開賽　張麗善「讚聲」台西警犯防交安宣導

虎尾農會推廣花生加工品　百人齊聚大啖創意料理

幸運兒在中壢區！　2021桃園購物節首輛汽車大獎得主揭曉

台中購物節破150億大關　加碼抽50萬幸運兒出爐

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

台南歸仁弱勢家戶修繕完工　黃偉哲慰問感謝各界善心及志工辛勞

時力台南公投街講　籲市民積極參與展現公民意志

台灣咖啡節上場　斗南警貼心製作交通疏導管制圖

台南安定胡麻節安定場開幕　黃偉哲邀請民眾體驗道地胡麻魅力

2021台灣咖啡節結合音樂輕鬆氛圍　金曲「？te壞特」站台開場

台南做工行善團傳愛東石　貧苦少年樂安居

雲林風箏衝浪公開賽　張麗善「讚聲」台西警犯防交安宣導

虎尾農會推廣花生加工品　百人齊聚大啖創意料理

幸運兒在中壢區！　2021桃園購物節首輛汽車大獎得主揭曉

台中購物節破150億大關　加碼抽50萬幸運兒出爐

拜登感恩節赦免火雞　一語雙關：打新冠疫苗才能逃過死劫

顏寬恒嗆不實指控法院見　林靜儀：特殊金錢土地應多討論

Vicky穿性感睡衣喊：早點進來！　做家事等到睡著...怒控屈中恆故意

快訊／高雄民宅驚見3人陳屍！　疑夫妻、丈母娘死亡

申敏兒忍1個月「貼金宣虎燦笑合影幕後」想念《海岸村》！

投50萬1年賺300萬！虛擬貨幣正夯　交易所執行長曝台韓差異

看房「隨便穿+騎機車」會被代銷敷衍？網曝太正式才踩雷：臉皮要厚

座車仍在登山口...42歲男攀登守城大山　失聯超過20小時

超商員工遭刺死！釣出前大夜班「爆恐怖內幕」嘆：報警沒用的

甜點外貌協會必看！這4家鐵盒餅乾好吃又好看「不用出國買」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

新北男栗松溫泉脫臼！涼山士官長背人下山

南投男搭救護車到醫院　醫護氣炸：再演

男登武嶺高山症發　苦撐至小風口好心人幫報警

台南新卸任家長會長感恩聯誼

男買2萬茶葉　抱「南投玩很大」50萬

黃偉哲頒發「卓越市民」肯定萬正雄長老

全國首次台南餐酒嘉年華熱鬧開醺

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫

2021桃園仙草花節登場　3至5天內紫爆盛開

萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

金門縣「降低幼幼班師生比」提升照護質量

2021桃園購物節　首輛汽車大獎落在中壢

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

更多熱門

相關新聞

台南新卸任家長會長感恩聯誼

台南新卸任家長會長感恩聯誼

台南市教育局20日下午在中華醫事科技大學體育館，舉行公私立中小學110學年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），由市長黃偉哲親自致贈感謝狀、致賀狀並合照留影，他感謝家長會長們對於教育的奉獻與支持，讓孩子獲得更好的學習環境，邁向光明璀璨的未來。

黃偉哲頒發「卓越市民」肯定萬正雄長老

黃偉哲頒發「卓越市民」肯定萬正雄長老

台南男寄恐嚇信勒索賣場上億元

台南男寄恐嚇信勒索賣場上億元

台南安平暖心所長幫毛小孩回家

台南安平暖心所長幫毛小孩回家

男議員被女同事罵「黑道」　這個原因判無罪

男議員被女同事罵「黑道」　這個原因判無罪

關鍵字：

台南做工行善東石

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

挑戰禁慾30天！他驚呆：沒反應耶　醫曝「超慘5下場」

斷棒射向小龍女「他5秒神救援」　看完影片都喊嫁

謝和弦隔空祝福Keanna新戀情：願仇恨告一段落

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面