台南做工行善團傳愛東石　貧苦少年樂安居

▲台南「做工行善團」前往嘉義縣東石鄉 地為弱勢民眾修繕，讓案主樂安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「做工行善團」油漆志工前往嘉義縣東石鄉，為1名失依的張姓高中少年粉刷住處，該案係世界展望會社工請求協助啟動修繕作業，陸續完成住宅屋頂修繕、電燈照明、衛浴設備更新、室內隔間裝潢、二樓地板鋪設以及破損鋁門紗窗等，21日由油漆志工負責住宅壁面粉刷美化，在志工巧手的粉刷下屋中煥然一新。

案主父親去年因肝硬化過世，目前獨自居住在祖父留下的鐵皮屋中。鐵皮屋因興建多年屋頂多有破損漏水，家中玻璃窗戶與紗窗也多處破損，每逢下雨便從屋頂和破窗滲漏進屋中，居住品質堪憂，案主每個月僅靠兒少補助2千多元生活，實在無力自行修繕住宅。

台南市勞工局王鑫基局長表示，為早日協助該名失依的少年，使其能安心求學不致中斷學業，志工團隊在獲報後便立即著手修繕事宜，本案與嘉義縣政府及嘉縣「百工修繕團」共同合作，協助修繕鐵皮屋頂、處理室內電管線、衛浴設備、隔間裝潢、鋁門紗窗和油漆等修繕，在跨縣市志工的齊心協力下，21歡喜迎接修繕完工，也祝福張姓少年學業順利、展開未來新生活。嘉義縣政府勞工暨青年發展處陳奕翰處長也到場關心。

台南市「做工行善團」油漆志工前往嘉義縣東石鄉；泥水志工則前往台南市關廟區協助一群遠道而來工作落腳於台南的原住民朋友，數十名從事鐵工的原住民勞工因收入微薄，為節省開銷共同居住於簡陋鐵皮屋中，居住環境破舊簡陋且昏暗，勞工局「做工行善團」獲通報後，立即啟動會勘修繕作業，盼儘快改善這群弱勢原住民勞工朋友的居住環境。日前已陸續完成電線管路配置、鐵皮屋外觀鏽蝕的補強作業，由泥水志工進行廚房地面填高作業施工，後續將由電氣、木工、油漆等志工持續接力，希望幫助這群簡樸過生活的原住民朋友打造溫暖宜居的家。

另除齊力公益為弱勢案家付出的除修繕夥伴外，台南市服飾設計職業工會李仁耀理事長率該工會團隊，21日在勞工局王鑫基局長的陪同下，來到鹽水區趙姓身障案主的家。該案在「做工行善團」的接力下已於11/7完工，台南市服飾設計職業工會服飾縫紉基礎班第1期的學員們為共同響應公益照顧弱勢家庭，特別製作窗簾贈送給鹽水趙姓案家，由勞工局王鑫基局長和台南市服飾設計職業工會理事長李仁耀等人親手為案家安裝，打造溫馨宜居的居住環境，李仁耀理事長也捐助相關材料費用，祝福和鼓勵趙姓案主安心穩定就業。

看見各界夥伴善用自身專長為社會弱勢付出，台南市勞工局王鑫基局長表達內心十分感動，也期盼社會這股善循環的暖流可以再更多縣市或社會角落擴展，齊力運用公私協力的模式讓公部門能服務到更多弱勢族群，讓志工的愛與溫暖撐起更多希望的家。