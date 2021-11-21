台南歸仁弱勢家戶修繕完工　黃偉哲慰問感謝各界善心及志工辛勞

▲台南市長黃偉哲21日來到歸仁關心慰問弱勢家戶房屋修繕情形，各界共同為歸仁區弱勢家庭破損的房屋修繕、改善居家環境，讓社會的角落多一份溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲21日來到歸仁關心慰問弱勢家戶房屋修繕情形，並感謝陳茂榜基金會、聲寶公司、慈揚基金會、歸仁區行善團、台南市建築物室內裝修工會，共同為歸仁區弱勢家庭破損的房屋修繕、改善居家環境，讓社會的角落多一份溫暖。





黃偉哲指示社會局結合民間人力物力資源，透過公私部門合力，積極協助低收入戶及中低收入戶修繕房屋，以改善台南市弱勢家庭基本居住與生活品質，落實弱勢家庭之照顧，自上任迄今，已幫助台南71戶弱勢改善住所，補助金額逾491萬元。





黃偉哲表示，非常謝謝聲寶關愛台南、重視台南，更幫忙弱勢的市民朋友們，南市府也會努力調度各項資源，填補社會安全網的缺口，幫助弱勢能更到位，也謝謝里長、議員，幫忙通過社會福利預算，未來社會福利預算還會陸陸續續增加。黃偉哲21日也頒發感謝狀予各個協助改善環境的單位，市議員郭鴻儀、許又仁、杜素吟、吳禹寰也到場關心改善情形。





家住歸仁的阿雄是中低收入戶，與妻子及3名女兒共5人同住於雞寮改建而成的鐵皮屋，屋內設備及傢俱等相當簡單及老舊；妻子領有視障中度身障證明，長女現於燒烤店打工，次女領有智障輕度身障證明，三女就學中。





阿雄因先前工作意外自高處跌落致雙膝受傷開刀，無法搬重物，只能從事不需負重的臨時性工作，靠著不固定的微薄收入，勉強維持家計，住宅因日久失修，遇雨即屋內漏水嚴重，需擺放約10個臉盆接雨水，嚴重影響生活起居。





歸仁區公所得知後即通報社會局媒合慈揚基金會、歸仁區行善團善款與建築物室內裝修工會志工人力，共同辦理住宅修繕；同時媒合陳茂榜工商發展基金會及聲寶股份有限公司捐贈熱水器、排油煙機、瓦斯爐等家電，以改善其居家環境。



黃偉哲市長也誠摯歡迎各行各業共同加入公益台南隊，社會局將妥善運用捐款及資源照顧更多弱勢朋友，公私協力使台南成為更美好的幸福城市。