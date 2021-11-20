台南西拉雅文化節邁向第10年　黃偉哲頒發「卓越市民」肯定萬正雄長老

▲西拉雅文化節暨族群音樂會」，20日於台南市政府西拉雅廣場熱力開唱，黃偉哲特頒「卓越市民」肯定萬長老的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「原聲雅韻 10年有原－Akusausalan西拉雅文化節暨族群音樂會」，20日於台南市政府西拉雅廣場熱力開唱，由達卡鬧、高偉勛、以莉‧高露、Onini西拉雅竹音樂團、茅草屋樂團、大滿舞團等原住民歌手團體帶來精彩的演出，周邊還有原住民特色市集及手作體驗，讓市民朋友體驗滿滿的原民文化。





市長黃偉哲表示，很高興西拉雅文化節邁向第10年，這10年的足跡可以說是相當的辛苦，尤其面對西拉雅族正名、文化的保存，建立了許多里程碑，從過去賴清德前市長就很努力，認證西拉雅族為台南市的原住民，可是要達到中央的認定或是立法通過，還是有一段路要走。



黃偉哲特別感謝萬正雄長老以及許多族人在正名的道路上付諸汗水、留下足跡、見證歷史，特頒「卓越市民」肯定萬長老的努力，希望西拉雅族的歷史文化能夠持續傳承、發揚光大。市議員Ingay Tali穎艾達利、Kumu Hacyo谷暮．哈就、盧崑福、蔡旺詮也到場共襄盛舉。





原住民族事務委員會表示，萬正雄長老長久以來推動西拉雅族文化，爭取族群正名及復振語言、文化等艱鉅工程，貢獻殊偉，特別在西拉雅文化節10週年之際加以表揚，別具意義。今年的活動主題「Akusausalan（讀音：阿古掃莎蘭）」在西拉雅族語有「分享」的意涵，期透過各族群的合作及參與，讓市民朋友認識不同的族群文化，感受各個族群在音樂、文化及創作的張力和活力。