台南安定胡麻節安定場開幕　黃偉哲邀請民眾體驗道地胡麻魅力

▲2021台南胡麻季安定場開幕，台南市長黃偉哲特別到場推廣在地優質胡麻農特產，除了與現場攤商熱情互動之外，更親手製作麻油飯並分享給參加活動民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南胡麻季安定場，21日在安定區公所旁停車場開幕，市長黃偉哲到場推廣在地優質胡麻農特產，除了與現場攤商熱情互動之外，更親手製作麻油飯並分享給參加活動民眾，黃偉哲表示，期盼透過市府與農會共同行銷優質胡麻，讓民眾品味台南當季農特產品，以行動支持在地農產，創造胡麻產業發展的正向循環。

農業局長李建裕指出，安定區胡麻的種植面積約141公頃，農會與農民契作選種優質的胡麻品種，從中去蕪存菁，產製出安全、優良的的胡麻產品。為推廣民眾於日常料理即可使用胡麻油，日前特別辦理「胡麻料理大賽」並邀請阿基師示範料理推廣，今年也推出新產品—胡麻安心禮盒，集結農會製作的胡麻商品，讓民眾自由搭配胡麻清油、胡麻油、芝麻粉、芝麻糖等產品，送禮自用兩相宜，十分推薦給大家。

農業局表示，今日活動加碼提供至2800份麻油雞飯，讓民眾現場憑券領取。活動除了有胡麻商品優惠外，購買農會商品滿500元也可獲得一張抽獎兌換券，有機會將最大獎價值5000元的農會提貨券帶回家！活動也規劃適合一系列以胡麻為發想的活動，如適合親子一起參與的胡麻造型show，讓親子一同激盪出創意裝扮，參加者完成指定條件，還可獲得限量小禮物。另外還有胡麻知識介紹、芝麻糕及芝麻麥芽餅DIY體驗等周邊活動。

現場還有青農市集展售、農會四健會的DIY體驗活動，與原住民「洄瀾舞集」表演等，節目內容豐富，有吃有玩，歡迎大家一同參與2021台南胡麻季活動盛事。