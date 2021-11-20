台南新卸任家長會長感恩聯誼　黃偉哲感謝為教育奉獻期勉親師協力精進教育

▲台南市教育局舉行公私立中小學110學年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），由市長黃偉哲親自致贈感謝狀、致賀狀並合照留影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局20日下午在中華醫事科技大學體育館，舉行公私立中小學110學年度新任及卸任家長會長感恩聯誼會（溪南場），由市長黃偉哲親自致贈感謝狀、致賀狀並合照留影，他感謝家長會長們對於教育的奉獻與支持，讓孩子獲得更好的學習環境，邁向光明璀璨的未來。



市長黃偉哲表示，家長會對於協助學校推動教育發展功不可沒，20日藉由新卸任家長會長感恩聯誼會，向家長會表達最崇高的敬意及謝意，並感謝議會對教育預算的支持，市府一定全力提供孩子最好的教育環境。





教育局指出，自市長黃偉哲就任以來，在教育局、全市師生及家長的共同努力下，各項教育工作均展現亮眼的成果，如今年首創全國第一個雙語輔導團，創立第一個雙語教育中心，公版線上直播課程創下900萬觀看人次，並開發主題跨域課程，推動科技輔助自主學習，發展5G新科技智慧創新學習，而全台第一所KIST公辦公營實驗小學設在仙草實小，展現偏鄉小校創意經營模式。



還有台南市獲核定補助校舍重建及新建計畫校數（30校）及棟數（45棟）為全國最多，辦理進度亦為全國之冠，並投入32億2609萬元辦理全市學校視聽教室優化、改善遊戲設施、校園通道鋪面路平、電力系統改善及冷氣裝設計畫，提供優質的學習環境。



在樂齡學習方面，首創10部課程影片公播，於台南市公用頻道及Youtube播放，且樂齡學習中心活動人次佔55歲以上人口比率達26.41％，樂齡學習文教力屬六都第二，並獲教育部第5屆樂齡奉獻獎5個獎項肯定，台南市樂齡學習已連續6年評鑑優等。





在推動偏鄉學校中央廚房計畫方面，教育部核定4間新建廚房及21間學校午餐廚房擴充為集中式廚房，共補助4億5500萬元，讓偏鄉學校午餐優化升級，減輕小校行政壓力，穩定偏鄉學童午餐品質。此外，台南更全國首創公幼新生入園全市統一電腦抽籤及直播，並率先南台灣設立職場互助教保服務中心。



今日的感恩聯誼會除感謝各校家長會長外，也藉此機會讓台南市各中小學家長會長、校長們互相交流彼此的工作經驗，促進台南市的教育發展邁向新的里程碑。立委陳以信及市議員王家貞等皆到場共襄盛舉。