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顏寬恒美女發言人喊「怕遭國家機器鎖定」　林靜儀：之前韓國瑜也說過

▲▼林靜儀受訪。（圖／民眾提供）

▲林靜儀受訪。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

中二選區補選大打烏賊戰！資深媒體人周玉蔻日前爆料，國民黨候選人顏寬恒日競選團隊發言人張禹宣是「尿尿小童」，此舉讓另一位發言人白喬茵發文指擔心被國家機器鎖定，對此，中二補選候選人林靜儀今（21日）受訪時表示，「這和國家機器有什麼關係，韓國瑜市長之前也講過，講了半天都沒證實不是嗎？」

周玉蔻18日嘲諷顏寬恒新科發言人張禹宣，日前隨團採訪到祕魯時醉酒在飯店大廳當「尿尿小童」。張禹軒19日到台中地檢署按鈴控告周妨害名譽並提供祕魯隨行翻譯還原現場過程音檔駁斥。

對此，白蕎茵日前在臉書發文表示，「我不知道何時會輪到自己，我真的好害怕，害怕到想逃、害怕到想立刻暫停遊戲。一早起床，眼淚掉不停，人生從未陷入這種未知的恐懼，我不願相信這是我深愛的台灣的選舉文化。」

白蕎茵指出，自己不想稱這是國家機器，因為鍵盤背後的每個人都是有溫度的，正敲著字的每雙手都是熱的，這從來都不是機器，機器是冰冷的、機器是沒有情緒的、機器也不會主動想去傷害別人。

對於白蕎茵的說法，林靜儀表示，這和國家機器有什麼關係，「韓國瑜市長之前也講過，講了半天都沒證實不是嗎？」

對於年底四大公投，林靜儀表示，台中在公投最重視的當然就是三接公投，因為這在能源缺口上很可能造成中部更多負擔。經濟部也評估過，如果三接遷離公投通過，很可能暫時用燃煤來取代，燃煤對台中影響比較大，因此不能讓這公投過。

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