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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒嗆不實指控法院見　林靜儀：特殊金錢土地應多討論

▲▼林靜儀受訪。（圖／民眾提供）

▲林靜儀認為跟地方有關的事情應該多討論。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，21日針對對手顏寬恒發言人成新聞焦點、以及對手嗆不實指控就法院見等表示，如果跟地方有關，包括特殊的金錢與土地事情，應該花更多時間去討論。地方選民對這場選舉都非常關注，媒體報導都是好事。

副總統賴清德今天上午出席台中市沙鹿區舉行的「Women政進步 向妳報進度」婦女部全國巡迴座談會，力挺台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，並強調林的「專長是在產房，不在房產」。他接著說，林靜儀接生7千多個小孩，土地沒有7千多筆，平易近人，以前就本於社會的責任，站在國家的立場關心大家，未來去立法院一定會繼續關心支持大家。

▲▼顏寬恒發言人張禹宣提告周玉蔻。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒發言人張禹宣成新聞焦點。（圖／記者鄧木卿攝）

有媒體問到，顏寬恒講到如果不實爆料就法院見的看法，林靜儀說，就看這些爆料是什麼狀態。她覺得如果跟地方有關的事情，希望能花更多時間去討論，比方說地方上比較特殊的金錢或土地的事情，選民就會非常關注。另外，針對選戰到現在，焦點卻都在顏寬恒發言人，目光不在候選人身上。林靜儀則說，不會啊！地方選民對這場選舉都非常關注，媒體關注都是好事。

林靜儀也針對能源政策立場表示，我覺得他們的能源政策是矛盾的！她支持國家「增氣減煤」政策，增加天然氣發電、減少煤炭發電，過程中要逐漸減少核能。事實上，使用再生能源國際已有共識，有在做產業並與世界接軌的，用到能源都應該是乾淨能源，政府政策是在幫助我們產業與國際接軌。所以我們在三接、核四公投都要否決它，我的對手和它陣營認為核電是發電選項，他認為三接應該遷移，那到底要怎麼增氣減煤，還是他認為不需要增氣減煤，他應該要說清楚。

她表示，台中在公投最重視的當然就是三接公投，因為這在能源缺口上很可能造成中部更多負擔。經濟部也評估過，如果三接遷離公投通過，很可能暫時用燃煤來取代，燃煤對台中影響比較大，因此不能讓這公投過。

第二當然是影響全台的核四公投，有些人認為核四可以是選項，但就算我們都不管他安不安全，要能夠運轉至少要7年起跳。不曉得我的對手認為核四是選項，所以同意核四公投，應該解釋這7年以上的發電能源缺口，在他認知裡應該怎麼處理。

林靜儀說，今天是新住民的活動，她自己在2014年擔任民進黨婦女部主任時，就做許多新的新住民參政活動。包含邀請新住民到民進黨中央黨部拜會，讓她們有政治參與。新住民姊妹到台灣成為新的台灣人，也會很想知道或想參與台灣政治。但他們原本母國法律與台灣不同，語言運用上也有差距。

她之前有跟同為新住民的羅美玲委員討論過，應該要舉辦一些法律課程與協助，讓新住民可以在台灣接受足夠的法律資訊，避免他們受到詐騙，或是在不清楚法律狀況下受到影響，這些也是我們接下來會做的。另外，目前長照資源比較沒照顧到新住民姊妹的家庭，長照基金是否可以有些協助，讓有需求的也可以有資源運用，這些都是我們正在規劃也希望未來可以做的事情。

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