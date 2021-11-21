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顏清標土地轉售離婚媳？　她：顏寬恒規避贈與稅、二等親不動產買賣

▲▼由左至右依序為周玉蔻、顏清標、顏寬恒。（組合圖／記者屠惠剛、李毓康、林敬旻攝）

▲由左至右依序為周玉蔻、顏清標、顏寬恒。（組合圖／記者屠惠剛、李毓康、林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台中市第二選區立委補選戰況激烈，不僅大甲鎮瀾宮被迫公開財產，國民黨候選人顏寬恒與妻子「三結兩離」也遭質疑。資深媒體人周玉蔻21日再指出，合理推論，顏清標要脫產給兒子，為了規避贈與税或二等親人之間土地買賣，政府將追查金流的法規，安排兒子顏寬恒與媳婦陳麗凌離婚，再由顏清標低價出賣或移轉土地給陳麗凌。

對於外界質疑與妻子陳麗凌「三結兩離」，是為了節稅，顏寬恒20日表示，這是自己和妻子感情問題，和財產分配無關，不要再無端指控。

不過，周玉蔻21日仍緊咬顏寬恒「三結兩離」一事，指控顏寬恒1995年至2014年不合常理，與同一妻子三結兩離，為的是顏清標順利脫產給兒子，還可逃漏高額贈與稅及規避二等親內土地買賣的金流追查。

周玉蔻指出，台中市府前新聞局長卓冠廷在政論節目揭漏，台中市沙鹿區南勢坑段埔子小段0339-0000地號、0339-0002地號、0339-0003地號，這三筆土地原為顏清標2004年擁有，2013年卻已在陳麗凌名下，合理推論與懷疑，這是顏清標要脫產給兒子，為了規避贈與税或二等親人之間土地買賣，政府將追查金流的法規，安排顏寬恒與媳婦陳麗凌離婚，法律上和顏清標毫無任何親屬關係，再由顏清標低價出賣或移轉土地給陳麗凌，如此一來避免金流的查察，土地順利轉入陳麗凌名下，再安排陳麗凌與顏寬恒復婚，夫妻財產之間贈與沒有税賦問題。

周玉蔻提到，面積8、900坪，利益？蓋起房子出售，億字起跳，不在話下，「小冬瓜，不要再騙人啦！你那一套把戲，失效！三結兩離，感情問題？騙人不打草稿！顏清標與顏寬恒一家，把台中人的肺當印鈔機？！把神聖的婚姻誓言，當賺錢生財工具？！把鎮瀾宮大甲媽霸為家廟？！把純樸的台中二選區居民當做假慈悲的包裝面具？！這一切，不是推給法院就可以逃脫的。站出來，說清楚講明白！」

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關鍵字：

周玉蔻顏清標顏寬恒

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