女大生人行道騎YouBike　遭高學歷婦「雨傘打背」：威脅到我

▲台中一名女大生在人行道上騎YouBike時遭到一名婦人拽下車、手持雨傘打背。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

近日台中社會案件頻傳，一名女大生在Dcard上發文分享，9日晚間在人行道上騎YouBike時也遇到一名奇怪的婦人，還慘遭對方拽下車、雨傘打背，還嗆「你威脅到我了」、「我心臟不好」，最終女大生只好報警處理。

女大生在Dcard上發文表示，9日深夜騎上YouBike準備回家，牽車後準備從人行道處騎下柏油路，但因前方有2名婦人，因此經過時按鈴提醒，不料其中一名婦人卻突然爆氣，直接伸手將她整個人拽下車，怒罵「這是人行道耶，你怎麼這麼沒素質？你影響到我了，台灣的教育怎麼教出這麼多沒用的人？」

婦人憤怒說教長達5分鐘，由於事發突然，女大生嚇到恍神，不知該做何反應，直到婦人「教育」結束後向前走準備離去，女大生也重新騎上YouBike，不料卻又二度遭婦人持雨傘攔路、打背怒罵「沒教養、沒素質」；女大生不堪其擾，只好揚言報警處理，但婦人聞言後情緒更加激動，辯解「我不是攻擊(雨傘打背)你，是你影響、威脅到我的安全」、「我心臟不好，你動不動就要告，我不想跟你講了，我們無法溝通！」

事後警方到場也力挺女大生，當場告訴婦人，雨傘攔路、打背等行為已可提告妨礙自由、傷害等罪，婦人這時態度才出現軟化，最後不情不願地道歉，結束這場鬧劇。女大生表示，該名婦人一直跟警察談教育、談制度，還提到英國、美國等，似乎是出國唸到高學歷的50歲婦人。

該篇PO文曝光後立即引起網友討論，事實上，依照「道路交通管理處罰條例」等相關法規，人行道係專供行人通行之用，除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞之情況下，主管機關得於人行道設有標誌及標線之路段(行人與自行車共道)，例外開放自行車行駛，其餘人行道禁止騎乘自行車，且在人車共道之路段，自行車亦須禮讓行人優先通行。