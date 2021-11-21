民進黨婦女部前進台中宣傳公投　號召支持四個不同意、靜儀要勝利

▲民進黨婦女部公投說明會前進台中沙鹿，號召姐妹支持「四個不同意、靜儀要勝利」。（圖／民進黨婦女部提供）



記者林銘翰／台中報導

民進黨婦女部21日前進台中沙鹿舉辦公投說明會，向現場超過140位台中婦女幹部及新住民姐妹說明年底4項公投的重要性，以及明年年初台中市第二選舉區的立委補選，號召姊姊妹妹站出來，一起相挺「四個不同意，台灣灣更有力」，並且要溫柔堅定地贏回勝利。

民進黨婦女部21日南下台中舉辦公投說明會，現場與會者包括副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、民進黨立委羅美玲、民進黨台中市議員楊典忠、王立任、張家銨、民進黨台中市第二選區立委候選人林靜儀等人。

賴清德表示，林靜儀在過去擔任立委期間，非常關心婦女權益，在推動新住民及台灣婦女議題上不遺餘力，由此可見林靜儀對不同族群女性的關心，也感謝新住民姐妹們遠嫁來台灣，一起成為台灣的一份子，「現在在座的各位無論來自何處，都已經是一家人」。

談及年底即將登場的4項公投，賴清德則說，希望姊妹們可以優先關注美豬進口一案，除了攸關在座姐妹們關心的食安，更影響台灣是否有辦法和國際貿易體系接軌。

賴清德指出，今年1月1日台灣開始進口美國豬肉，同時也展開與美國的雙邊貿易談判，這是相當難得的事情，「我們不應該讓美國認為台灣無視國際標準，反反覆覆」。

▲副總統賴清德。（圖／民進黨婦女部提供）



賴清德提及，核四蓋蓋停停已經22年，用汽車來比喻，不只是一台老爺車、更是拼裝車，安全性堪憂。關於藻礁的保護，賴清德也說，政府已經做了許多配套措施，開發面積從國民黨執政時期規劃的232公頃縮小成23公頃，現在的方案已是多方考量後的最佳解法。

賴清德也認為，公投是台灣民主制度的成果展現，若公投綁大選通過，今天就無法在這裡和姐妹們一一解釋公投案，最後他也提到「四個若同意，臺灣不容易」，呼籲姊妹們年底一定要站出來投下不同意票。

​

林靜儀表示，自己從2014年開始擔任民進黨婦女部主任，因為知道台灣有很多很棒的新住民姐妹，在2016年總統蔡英文上任後便成立了小英新住民姐妹會。

談到這次的立委補選，林靜儀說明，自己之所以接受徵召，是因為一直以來都相信女性參與政治，能夠讓政治的場域更加公平，有更多女性站出來，或許就能看到男性沒有注意到的問題，一起解決，讓台灣變得更好。

林靜儀也承諾自己當選後，一定會盡力服務新住民姐妹，在政策上更全面的照顧到台灣的新住民，她認為台灣正面臨能源轉型、進入國際經貿體系的關鍵時刻，希望在座的姐妹們能在12月18日的公投日、明年1月9日的立委補選都站出來投票，給台灣更好的未來。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，年底公投攸關台灣的家園未來的發展，影響台灣的國際佈局、產業升級、能源轉型及生活品質至為關鍵，期待婦女姊妹及新住民姐妹發揮溫柔而堅定的影響力，不為任何政黨，為自己及下一代投下四個不同意，一起讓台灣朝對的方向邁進。

▼民進黨台中市第二選區立委候選人林靜儀。（圖／民進黨婦女部提供）

