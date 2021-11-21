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美國史上最年長總統　拜登慶79歲大壽

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國總統拜登今天歡度79歲生日。他今年稍早宣誓就任時已經是白宮歷來最年長主人，如今更成為史上第一位在任內慶祝79大壽的美國領導人。

拜登前一天接受全面但例行性的健檢之後，證實「身體健康」，「狀況足以勝任」總統職務。

法新社報導，拜登生日這一天在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）度過，沒有安排公開活動。

但他民主黨陣營中，仍有許多人送上生日祝福。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）在社群網站推特（Twitter）祝拜登「有個開心、愉快的一天」。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發推文說：「美國感恩您的心胸、您的正直、您的愛國、您愛人民的心、您深具原則的領導力，以及在重建更好世界（BuildBackBetter）上的遠見。」

眾院民主黨人這個星期稍早通過拜登深具雄心的「重建更好世界」社福法案、送交參院，等於提早給了拜登一個生日大禮。

拜登過生日，昔日直屬上司、前總統歐巴馬（Barack Obama）寫說：「祝福我的朋友、我的兄弟生日快樂…感謝你給了我們大家更好的基礎建設這樣一個禮物。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拜登年紀與美史上其他45位總統有相當一段差距。據分析機構Statista的數據，美國總統宣誓就職的平均年紀是56歲。宣誓就職時年紀最長的是拜登，第二年長的是他前一任的川普，2017年入主白宮時是70歲。

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