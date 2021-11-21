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辣模狂歡趴慘死！最後訊息曝「想離開這裡」　12hrs後遭棄屍路邊

▲▼美國24歲模特兒克里斯蒂（Christy Giles）離奇曝屍路邊。（圖／翻攝Instagram帳號christygilesx）

▲美國24歲模特兒克里斯蒂（Christy Giles）離奇曝屍路邊。（圖／翻攝Instagram帳號christygilesx）

記者吳美依／綜合外電報導

美國24歲模特兒克里斯蒂（Christy Giles）13日被發現陳屍在南加州醫院外的人行道上，全身無明顯外傷。家屬透過調閱監視器、iCloud雲端功能等方式蒐集線索後表示，克里斯蒂生前傳簡訊給閨蜜，表達不安並且想要離開派對現場，未料12小時後卻遭棄屍路邊，甚至可能遭到下藥性侵。

綜合外媒報導，克里斯蒂和友人希爾達（Hilda Marcela Cabrales-Arzola）12日晚間前往西好萊塢參加派對後，被希爾達認識的一名男子邀請「續攤」，卻沒有抵達第2個派對現場。

死者丈夫簡恩（Jan Cilliers）透露，13日凌晨5時48分，克里斯蒂最後一次傳送簡訊，向希爾達說「我們離開這裡吧」，並且搭配一個瞪大雙眼的表情符號，似乎在表達「我很擔心，我們必須離開。」希爾達答應後表示，她已經叫了一輛Uber，但Uber約5至10分鐘後抵達，卻遲遲等不到乘客，最後離開。

▲▼美國24歲模特兒克里斯蒂（Christy Giles）離奇曝屍路邊。（圖／翻攝Instagram帳號christygilesx）

▲家屬認為，克里斯蒂當時感到害怕，很想離開派對現場。（圖／翻攝Instagram帳號christygilesx）

死者家屬調閱監視器畫面後表示，13日下午5時左右，克里斯蒂的遺體被一群黑衣蒙面人丟在醫院外，而且嫌犯乘坐的汽車沒有車牌。大約2小時後，希爾達也被丟包在另一間醫院，雖然及時獲救，但目前情況危急，仍在與死神拔河。

據悉，希爾達的毒物學報告顯示，其體內含有安非他命、古柯鹼及海洛因，但克里斯蒂的相關檢驗報告尚未出爐。死者母親達斯蒂（Dusty Giles）表示，女兒在從軍的父親身上學會不少防身術，也因摯友遭遇而不碰毒品，因此克里斯蒂失聯長達12小時，死亡卻無外傷，肯定是遭下藥性侵。

▲▼美國24歲模特兒克里斯蒂（Christy Giles）離奇曝屍路邊。（圖／翻攝Instagram帳號christygilesx）

▲克里斯蒂與女性友人參加派對後死亡。（圖／翻攝Instagram帳號christygilesx）

儘管洛杉磯警局引述初步跡象指出，克里斯蒂可能死於藥物過量，但官方毒物學報告8周後才會完成，他們也沒有證實家屬向媒體提供的各項證據。該郡法醫辦公室初步驗屍後，以「等待進一步調查」為由，延遲公布結果。

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