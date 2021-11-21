男登內湖金面山迷路摔傷　警消搜山救人全靠GPS座標定位

記者張君豪／台北報導

內湖警分局西湖派出所日前接獲通報：一名陳姓男子（44歲）登山途中迷路受困山林中，需要警方協助，遂即派遣線上巡邏巡佐林維聖及警員謝嘉勳等人趕赴現場。但因內湖金面山登山步道路線眾多，警方擔心林男身體狀況，警員與消防局救護人員重裝搜山，所應被害人利用手機定位提供經緯度座標，警消歷經1小時搜山總算找到迷路的陳男。

▲內湖警分局西湖派出所警方搜山救人完成使命（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示：警員到場後撥打陳民電話，確認登山路線及身體狀況，但山上收訊不佳手機無法接通，加上內湖區金面山步道登山路線眾多，警方與救護人員只好攜帶10公斤登山救援裝備上山搜尋，經過警方與救護人員鍥而不捨搜索下，在入山近1小時後，在金面山區小徑一處民宅旁菜園找到迷路登山客。

▲西湖派出所巡佐林維聖(右)、警員謝嘉勳(左) 。搜山救人完成使命（圖／記者張君豪翻攝）



陳男獲救後表示：他第一次獨自到內湖區金面山步道，對於山路狀況不熟悉，途中不慎迷路，期間見到一處水塔，地上有人走過的足跡，於是沿著山路小徑走去，卻走到山上民宅的菜圃內且不小心跌倒擦傷，所幸經救護人員評估身體狀況，確定無大礙尚能行走，最後由警方與救護人員偕同護送引導陳民下山。

內湖警方呼籲，民眾登山應注意安全，事先應先熟悉路徑及往返時程，並請務必結伴同行，沿登山步道告示路牌指示行走，留意腳下狀況，切勿獨自登山或因好奇走進偏僻小道，若不慎迷路首先應保持冷靜，撥打110或119求救，並匯報定位座標及身體狀況待援。

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