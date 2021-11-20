捷運三鶯線工程釀3死！負責人「都經過計算」：有瑕疵還要調查

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市三峽區佳福路與佳興路交叉路口，20日中午進行捷運工程(三鶯環狀線)時，卻發生俗稱「爆模」的模板支撐塌陷事故，導致當時在約15公尺高的5名工人當場墜落地面，其中3人搶救後宣告不治，另外兩人則是骨折。對此，工地負責人也回應，這些工程都有經過計算，施工上可能是有些瑕疵。

▲捷運三鶯線工程事故，負責人表示，一切目前還要調查 。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

這起事故發生在20日下午12時許，事發當時工人們在約15公尺高的橋墩頂部施作灌漿作業，但沒想到卻發生爆模，其中4名工人當場順著傾瀉而下的泥漿墜落地面，另名工人則卡在鷹架當中左大腿骨折，而落地的4人中有3人當場失去生命跡象，1人左小腿骨折，5人被緊急救出後送醫搶救，但命危3人仍是不幸宣告不治。

針對此事，負責人表示，「目前已經連絡上員工家屬，當時幫浦車也在鷹架上，但這方面都有經過數字計算。」而負責人也提到，「這工程已經進行到最後，預計明年會完工，兩邊灌漿其中一邊已經灌好。」此外，他也表示，「我們工程上所有的都有進行過計算，我們也不是一般土包，這些都是有經過數字計算。」

負責人也說，「經查施工上可能有瑕疵」而當在場媒體追問是哪部分瑕疵、是否是步驟出錯等問題後，老闆則回應，「目前這些都還要調查。」