深夜轟隆引擎聲眾人以為要飆車　警上前察看驚見駕駛車內幹這事

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區日前深夜有民眾發現一輛自小客車停在路邊，且不斷猛踩油門，誤以為駕駛準備要「飆車」，緊急通報警方。三峽警局獲報後不敢大意，立即出動快打部隊前往，上前查看後發現原來是駕駛累倒在車內昏睡，疑似腳誤觸油門造成引擎空轉，引擎蓋不斷冒出陣陣白煙，警方緊急拍打車窗將昏睡的男子叫起，並將車輛熄火，避免一場火燒車意外。

▲白姓男子累倒在車內，被居民誤以為是「飆車」。（圖／記者陳雕文翻攝）



新北市鶯歌區日前深夜有民眾發現一輛停放在路邊的自小客車，不斷發出轟隆的引擎聲還冒出陣陣白煙，以為駕駛準備「飆車」，緊急通報警方。三峽警局獲報後，不敢大意，派出快打警力前往，抵達現場後發現停放在路邊的自小客車不斷發出巨大轟隆的引擎聲，空氣中更瀰漫著濃厚的汽油與燃燒塑膠味。

▲▼白姓男子累倒在車內，右腳誤踩油門，引擎不斷空轉發出陣陣巨響和白煙。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方上前查看但自小客車駕駛卻毫無反應，驚覺不對，眼見男子右腳持續踩著油門，導致引擎空轉，擔心會有意外發生，緊急拍打玻璃叫醒在車上昏睡的男子，並迅速將車輛熄火，避免火燒車意外，並同時通知救護人員到場，所幸駕駛身體無恙，且不願就醫，見駕駛精神仍尚未完全恢復清醒，且相當疲憊，決定將男子載回派出所聯絡其家人將男子載回休息。

據了解，自小客車駕駛為76年次的白姓男子，從事鐵工工作，相當耗費體力，且已連續48小時沒有充分休息，才會駕車在路邊停靠休息，卻意外陷入深沉睡眠，導致被附近居民誤以為要「飆車」。三峽警分局也對此呼籲，民眾駕駛交通工具外出，務必注意自己身體及精神狀況，避免疲勞駕駛或在精神狀況不佳時開車，如果途中感覺精神不佳，建議應立即找尋適當處所休息，恢復疲勞後再開或改以其他方式繼續行程，以免發生意外。