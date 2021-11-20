踢館閣揆蘇貞昌被架離　男聲稱受傷警方：有提供藥品

▲行政院長蘇貞昌在高雄進行公投說明會，一名男子闖入會場被迅速帶來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院長蘇貞昌20日上午在高雄鳳山一家餐廳進行公投說明會，結果反萊豬醫師蘇偉碩以及反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠進入會場，結果蘇貞昌要求「不要來亂別人的場子，大家鼓掌把他趕出去」，結果警方把人「請」出去，李建誠聲稱過程中手部有受傷，警方回應「自行跌倒致手肘輕微擦傷破皮，鳳山分局員警提供簡易藥品，讓其消毒治療，傷勢無大礙，並無賤血之情事」。

就在20日上午，立委許智傑在鳳山和樂餐廳舉辦公投說明會，就在行政院長蘇貞昌在登台的時候，反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠衝入會場，拿出身上攜帶的反萊豬布條表達抗議，蘇貞昌在台上以麥克風回應說：「不要來亂別人的場子，大家鼓掌把他趕出去」。

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▲行政院長蘇貞昌在高雄進行公投說明會，一名男子闖入表達反對意見 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

結果維安人員以及警察上前將他們帶離，但過程中有人受傷，對此高雄市警方表示：「民眾李建誠於本(20)日上午民進黨在鳯山區和樂會舘舉行公投說明會，向行政院長表達反萊豬訴求，要求與院長辯論，干擾活動進行，經警衛人員帶離會場之過程中，有反抗掙扎且到餐廳外面自行跌倒致手肘輕微擦傷破皮，鳳山分局員警提供簡易藥品，讓其消毒治療，傷勢無大礙，並無賤血之情事，經查僅干擾會場進行，已讓李民離去。」。