趙少康提三點「證明萊劑不是好東西」　籲出門投下四個同意公投票

▲趙少康於景美市場宣傳四大公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於12月18日登場，引起各界關注。中廣董事長趙少康20日表示，高血壓、心臟病、孕婦都是萊克多巴胺的敏感族群，且蔡政府不願意清楚標示萊劑豬肉、國際標準也不是根據科學研究，「政府到現在都不讓軍警、學生營養午餐出現萊豬，就證明萊克多巴胺不是好東西」。呼籲民眾一定要記得出門投下「四個同意」公投票。

趙少康透過臉書呼籲，12月18日公投倒數，為了讓台灣未來更美麗，戰鬥藍除了規劃六都大型說明會，「我今天一早也到台北市景美市場跟鄉親近距離握手、請託」，了解攤商生計跟廚餘回收等日常。雖然雨勢不小，但是澆不熄大家的熱情，一路寒暄、合照，最重要的是不要忘了12月18日不論晴雨、冷暖，一定要記得出門投下「四個同意」公投票。

趙少康表示，負責到市場買菜的人最關心家人健康跟營養均衡，如果不想讓全家老小吃到含萊克多巴胺的豬肉，就要記得「1218四個同意」，因為蔡政府不願意清楚標示，讓大家擔心害怕，不知道吃到、買到的到底是不是萊豬？尤其是有高血壓、心臟病問題的人，還有孕婦，都是萊克多巴胺的敏感族群，更是不能碰。

趙少康表示，「面對蔡政府誤導輿論，我要再次強調」，台灣人反萊豬但是不反美豬，更不反美國。政府到現在都不讓軍警、學生營養午餐出現萊豬，就證明萊克多巴胺不是好東西。

趙少康強調，安全殘留量就算通過CODEX審查，被蔡政府內宣說是遵照「國際標準」，但這是用69:67票表決通過的結果，根本不是科學研究的真理，還只以多2票驚險通過，代表有67個國家很擔心萊克多巴胺對國民健康的影響。歐盟跟大陸到現在都不能進口萊豬，台灣人不要當次等公民，請大家12月18日用手中一票，大聲告訴政府不能犧牲食安蠻幹，展現「四個同意就是民意」的威力。

▼趙少康於景美市場宣傳四大公投。（圖／翻攝趙少康臉書）