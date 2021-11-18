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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者李淳：美豬比日本製的壓縮機還稀少　刻意要吃萊劑都很難買到

▲第二場反萊豬公投意見發表會，正方代表趙少康、反方李淳。（圖／中選會提供）

▲第二場反萊豬公投意見發表會，正方代表趙少康與反方李淳。（圖／中選會提供）

記者林銘翰／台北報導

中選會18日舉行4大公投第二場意見發表會，針對反萊豬公投，反方代表李淳表示，進口豬真的非常稀少，台灣進口最多的是加拿大豬，第二名是西班牙，而第三名才是美國，每100塊錢只有1.2塊會買到美豬，「我可以說美豬比日本製的壓縮機還稀少」。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4大公投將於12月18日投票，中選會18日舉行第二場意見發表會，第18案「反萊豬」下午5時在民視登場，正方代表中廣集團董事長趙少康，反方代表則為中華經濟研究院經濟法制研究中心副研究員兼主任李淳。

李淳在會中表示，聽到趙少康的指教，他感覺有一些遺憾，因為趙少康作為社會關鍵的意見領袖，對於經貿上的很多看法，其實對台灣會造成很大的傷害，例如他聲稱「為什麼不能用公投決定一個產品可不可以進口、公投是最終民意的表現」，但是不要忘了，全世界每個國家都有民意。

李淳說明，如果可以用民意決定一個產品可不可以進口，那出口越多的國家，傷害就會越大，去年台灣對全世界的出口金額高達9.7兆台幣，去年全國總稅收也才不過2.3兆台幣，可以說整個台灣的經濟活動，包含大部分人的所得來源，一部份都跟貿易有關，可見貿易成長對台灣非常重要。

李淳強調，大家期待台灣遵守國際規則，可是台灣卻是最多次，「用跳出國際遊戲規則以外的公投方式，在決定一個產品可不可以進出口」，這跟國際上的絕大部分的遊戲規則、國家運作是相違背的，如果大家都不按照遊戲規則，都用民意來決定產品進出口，那台灣會是最大的受傷者。

李淳指出，根據台灣2019年國產豬及進口豬的市佔率，有高達90.7%是國產豬，「也就是說我們每花100塊在豬肉上，有90塊會買到國產豬」，當然今年的金額可能會稍微改變，但大概平均就是89塊到91塊中間。

李淳再指，進口豬真的很非常稀少，第一名叫做加拿大，每花100塊只有4.1塊會買到加拿大豬，第二名叫西班牙，每花100塊只有1.5塊，而第三名才是美國，100塊裡只有1.2塊會買到美豬。

李淳表示，美豬比日本製的壓縮機還稀少，所以今天就算有人要刻意吃有萊劑的美豬，可能都很難買到美豬，如果把每位國人一天吃38公斤的飲食習慣乘上市占率，「就會發現這38塊，大概有33、34塊是買到國產豬」，而且國產豬不用萊劑。

李淳認為，如果各位有任何一絲的擔心，就請各位認清楚標示，專門吃國產豬，而且政府也都希望大家都吃國產豬，吃國產豬就不會吃到萊劑，「你每一年買的豬肉，一整年下來的豬肉消費，幾乎可以確保你不會吃到任何萊劑，吃國產豬就可以了」。

李淳也說，今天大家在探討的是，進口的美豬對國人的食安風險，而不是台灣吃38公斤的食安風險有多少，「我們吃38公斤的豬肉，但是38公斤裡面根本沒有美豬，也就是不會有萊劑，那怎麼會有風險」，所以這樣的類比當然是成立的。

李淳強調，每位國人平均一年吃0.7公斤的美豬，可是我們牛肉卻吃到2.7公斤，「所以我們吃豬肉都吃國產豬，我們吃牛肉都吃進口牛」，而進口牛肉過去9年的安全紀錄，當然可以讓國人有安全與信心的第一印象。

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