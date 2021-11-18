LIVE／公投倒數！第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

▲徐國勇、李淳、趙少康、羅智強。（合併圖／記者屠惠剛、湯興漢、黃克翔攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

12月18日「四大公投」倒數一個月！中選會今（18日）舉辦第二場公投意見發表會，從上午10時半至晚間7時半間，共分成4個時段、每場1小時且中間有空檔的方式進行；較受矚目的「卡司」有，第18案反萊豬國民黨派出中廣董座趙少康應戰，第19案公投綁大選則派出北市議員羅智強對決內政部長徐國勇。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

根據中選會規劃，首先登場的是10時半至11時半的第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」。正方代表人為台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，反方代表人為台灣環境規畫協會理事長趙家緯。

接著是第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」，於下午3時至4時登場，正方代表人為該公投領銜人黃士修，反方代表人為台電核能發電處長許永輝；第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，則於下午5時至傍晚6時進行，由趙少康對上中經院WTO及RTA中心副執行長李淳。

最後的第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」則是於晚間6時半至7時半舉行，由羅智強應戰徐國勇。

中選會也說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

中選會呼籲，民眾進入投票所前，先瞭解各公民投票案相關內容，事前審慎考量，進入投票所即可決定要投同意或不同意，以加快圈票速度。

▼第二場公投說明會正反方陣容。（圖／中選會提供）