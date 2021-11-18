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趙少康買公車廣告喊出門投票　「不讓民進黨葬送公投的詭計得逞」

▲▼趙少康以「公投公車」宣傳公投，並批評民進黨用騙的方式宣傳公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康以「公投公車」宣傳公投，並批評民進黨用騙的方式宣傳公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人趙少康18日批評，民進黨用騙的方式宣傳公投、處處行政不中立、動用國家機器宣傳反公投，呼籲不論贊成或反對的民眾，都要在12月18日出門投票，「千萬不能讓民進黨葬送公投的詭計得逞」。

趙少康透過臉書表示，「四個同意，就是民意」。「我和幾位好朋友在雙北市買了50輛公車車體廣告」，提醒12月18日就是珍愛藻礁、反萊豬、重啟核四以及公投綁大選四大公投的投票日，反制蔡政府宣傳不足的私心。

▲▼趙少康以「公投公車」宣傳公投，並批評民進黨用騙的方式宣傳公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

趙少康強調，在今天的記者會上，「我和前總統馬英九、立委賴士葆、前台北市長郝龍斌同台」，面對民進黨想把這場公投操作成政黨對決，喊出「四個不同意」，不願意針對提案內容進行充分討論，我們當然要以「四個同意，就是民意」正面迎戰。

趙少康批評，公共政策可以辯論，但是不能「騙」，民進黨用騙的方式宣傳反公投，欺騙民眾國民黨反萊豬等於反美豬、反美豬就是反美國，總統蔡英文到前天還發臉書文一騙再騙，「我看不下去，在她文章下留言揭穿，到現在已經有超過7400人按讚支持」、「顯然民眾也知道，蔡英文就是在騙」。

趙少康認為，蔡英文不顧台灣電力不足，一意孤行廢核增氣，最近還沒到用電旺季，即使到了晚上，台電還要減壓供電，「根據我獲得的內部消息，連護國神山台積電都被減壓」。因為廢核才要毀藻礁蓋第三天然氣接收站，民團建議改到台北港，蔡政府謊稱光環評就要花三年，其實台北港環評早就過關了，只需要補做「環差」。

趙少康批評，民進黨不只騙，還處處行政不中立、搞小動作，民進黨編了5,800萬宣傳預算外，中油、台電都還另外編大筆預算，動用整個國家機器宣傳反公投。為了今天這場記者會，我們願意花錢安排一輛「公投公車」到現場方便媒體拍攝畫面，客運公司就是不敢派車，民間業者怕政府怕到這種地步，是白色恐怖、情治統治再現。

▲▼趙少康以「公投公車」宣傳公投，並批評民進黨用騙的方式宣傳公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

趙少康強調，公投訴諸直接民主，政府應該讓過程中的正反意見充分討論，供民眾做出最睿智的選擇，中選會卻選在冷門時段舉辦正反意見發表會，捨棄周末，挑了週三、週四的上班時間，就是希望大家都不知道12月18日是公投投票日，「我下午就要親自上陣，會當場跟中選會表達抗議」。

趙少康呼籲，四大公投無論贊成或反對，都要在12月18日出門投票，珍惜自己表達意見的機會，彰顯民主價值，請大家一定要多多宣傳，千萬不能讓民進黨葬送公投的詭計得逞。

▼趙少康以「公投公車」宣傳公投，並批評民進黨用騙的方式宣傳公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲▼趙少康以「公投公車」宣傳公投，並批評民進黨用騙的方式宣傳公投。（圖／翻攝趙少康臉書）

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