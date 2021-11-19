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反萊豬得罪全台媳婦　趙少康：難道要賠上健康討好美國人？

▲第二場反萊豬公投意見發表會，正方代表趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

中廣董座趙少康昨（18）日以正方代表出席公投電視發表會，針對萊豬對國人身體的危害，引述醫學專家的說法，並指有些婆婆會逼產婦孕婦喝很多營養品幫，「一天可能喝六碗豬肝湯就超過安全容許上限」，結果被指得罪全台媳婦。對此，趙少康今（19）日透過新聞稿重申，以台灣坐月子的習俗，產婦幾乎每天都吃豬內臟，萊克多巴胺對健康的確帶來威脅。

趙少康指出，根據成大醫學院環境醫學研究所／環境微量毒物研究中心完成的「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」揭示，坐月子的婦女只要每天吃一副腎臟及一副肝臟，暴露萊克多巴胺的劑量就佔安全容許量ADI的89.9%，成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋因此明確建議，肝、腎是負責代謝毒物的器官，殘留量會較高，經常吃內臟（例如豬腰、豬肝）或坐月子的高暴露族群風險較高，要盡量選擇國產豬內臟。

趙少康也提到，萊克多巴胺屬於副交感神經興奮劑，臺北市立聯合醫院醫師蘇一峰多次公開呼籲心血管跟慢性病患者，最好不要碰，吃內臟的風險更高，因為國情不同，台灣人特別喜歡吃豬下水，尤其冬天進補常吃麻油腰花、豬心、豬肝，更不要說坐月子幾乎每天吃了。

對於昨天在公投意見發表會的發言引發議論，趙少康表示，「我什麼時候說是惡婆婆了？就算有婆婆要媳婦吃豬肝湯，也是好婆婆、關心媳婦的婆婆。只是不要吃含有萊劑的豬肝就好。」

趙少康也說，更可怕的是，瘦肉精耐熱，即使經過煎煮炒炸、微波都不能消除。蘇一峰警告，過量食用可能引發心悸、心血管疾病等副作用，甚至立即出現噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，瘦肉精也是體育禁藥（興奮劑），運動員如果誤食含有瘦肉精的肉品，可能導致尿檢呈陽性反應。

趙少康認為，歐盟被大家公認對食品安全要求很高，到現在還禁止瘦肉精肉品進口，就是因為缺乏對小孩、長者、心血管疾病患者等高風險族群的風險評估，台灣人吃的豬內臟比歐洲人多更多，難道我們真是次等公民，要賠上健康討好美國人？

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