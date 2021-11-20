全國校長領導暨教學卓越獎名單曝光　這縣市是大贏家

▲校長領導卓越獎高中組得獎者與部長潘文忠（中）合影。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

110年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎昨頒獎，20位校長獲頒領導卓越獎，18個團隊獲教學卓越獎金質獎、22個團隊獲銀質獎，其中台北市4位校長獲頒領導卓越獎，5校榮獲教學卓越獎金質獎，勇奪5金大滿貫，為本年度表現最亮眼的縣市。

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▲全國校長領導暨教學卓越獎昨頒獎，北市教育局是今年表現最亮眼縣市。（圖／北市教育局提供）

教育部表示，校長領導卓越獎從93年開始，到今年共舉辦12屆，合計獲獎人數235人，今年度「校長領導卓越獎」各縣市共推薦64位校長參與複選。參賽校長透過教育理念、經營策略、辦學績效等呈現，最後評選出20位表現卓越的校長，除頒發獎座，還有20萬元獎金，提供獲獎校長從事辦學考察、研究發展補助金、協助弱勢學生公益等用途。

在校長領導卓越獎部分，高中組4位、國中組5位、國小組11位，其中台北市就有4位校長獲獎，佔全部獲獎者的5分之1，也是表現最亮眼的縣市。

▼校長領導卓越獎國中組得獎者與部長潘文忠（左三）合影。（圖／教育部提供）

教學卓越獎則從92年開始舉辦，教育部指出，至今共舉辦19屆，獲獎隊數總計約750隊，今年各縣市共推薦104個教學團隊參與複選，經評審委員審慎討論，評選出40個入圍團隊，其中18個金質獎團隊可各獲60萬元獎金，22個銀質獎團隊則可各獲30萬元獎金。

而在獲得教學卓越獎金質獎的18個團隊當中，高中組有3所、國中組有4所、國小組7所，幼兒園組也有4組，台北市共有5校獲得金質獎，也是各縣市當中表現最出色。

國教署分析，本次獲獎校長及教學團隊的方案，都是符應新課綱精神與實驗創新的案例，例如推動在地文化特色的校訂課程，透過社區共榮力量進而擴展國際視野，或是採主題式教學，藉由團隊互助學習，觸發學生主動探索及跨域能力。

對於北市今年亮眼表現，北市教育局局長曾燦金指出，台北市這幾年各項教育表現頻獲肯定，在榮耀背後，是教育局及學校3萬多名教育人員一步一腳印的努力成果，恭喜得獎校長及學校，也肯定學校展現的教學方案，均以學生為中心，營造有利於學生學習的環境，期盼這群教師的教育熱忱及教學方案成果，成為所有教育夥伴學習的典範。