補教名師聯手駭客偷全國750萬學生資料　教部：非心測中心遭駭

▲南檢破獲盜取販賣學生及家長個資轉賣集團，調查官正檢視張姓駭客的電腦資料。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台南地檢署指揮台南市調查處偵辦駭客入侵全國各縣市政府教育局或國高中小學網站，非法取得750萬餘筆個人資料，並轉售補習班業者牟利，引發教育界重視，教育部今（17日）下午指出，目前確認非心測中心遭駭，教育部將追蹤後續偵辦進度，並函請各地方政府教育局處強化資安防護作為，協助地方政府辦理資安教育訓練。

據了解，本案是台南市調查處接獲檢舉，在今年指考完後，補習班開始招生之際，有民眾持人頭電話四處兜售全國學生個資，專案小組在今年9月間發動第一波搜索，查獲負責販售個資陳男，循線追查至其上游，知名補習班蔡姓數學老師，調查後發現，蔡男涉嫌自2015年起，與駭客柴男（36歲）及張男（27歲）合作進行上述不法行為。

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根據台南地檢署資料，該批750萬餘筆學生個資，內容包含學校名稱、年級、班級、姓名、身分證統一編號、父母姓名、父母職業、住址、聯絡電話及會考成績等資料，幾乎全國家中有就學子女者個資均被盜取，並以每筆個資新台幣10元至20元價格轉售予補習班業者。

▲教育部指不是心測中心網站遭駭，民眾不用擔心。（圖／記者許敏溶攝）

針對這起駭客竊取個資案件，教育部指出，本案現正由檢調偵辦中，教育部部將持續追蹤後續偵辦進度，但目前已經確認，不是心測中心遭駭，所以民眾不用擔心會考成績問題。

教育部表示，將持續函請各地方政府教育局處，強化自身資訊服務及所屬學校資安防護作為，並協助地方政府辦理資安教育訓練，加強相關人員知能，防堵類似事件重演。