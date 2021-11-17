管中閔非特例！潘文忠透露：政大校長郭明政也不續任

▲教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

台灣大學校長管中閔日前宣布不續任，外界質疑是否背後有政治壓迫。教育部長潘文忠今天說，尊重管中閔的個人想法，但這並非特例，政治大學校長郭明政也不續任。

管中閔10月23日以年齡過大為由，宣布不續任校長，希望台大可以更早世代交替。

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教育部長潘文忠今天上「震傳媒」的「新聞不芹菜」節目，主持人黃光芹問及，外界質疑管中閔是否有受到政治壓迫，包括年齡屆滿70歲的規定，以及不想被教育部評鑑等。

潘文忠表示，國立大學校長續任，教育部有一定的程序，事實上10月已函知台大校方，提醒可以開始準備續任程序，當時沒料到1週後的校務會議，管中閔會宣布不爭取續任。

潘文忠重申，台大校長是否續任的關鍵，是要通過校務會議1/2代表同意，教育部的評鑑從民國95年開始，是例行作業，主要目的是整理校長的治校成果，提供給校務會議參考。

潘文忠認為，外界擔心政治力是多餘了；事實上近期除了管中閔，還有多所大學校長宣布不爭取續任，包括政治大學校長郭明政，他說，管中閔不是特例，本來每個校長的規劃，都有不同的想法。

黃光芹後續問及台灣大學於107年選出管中閔為台大第12任校長後，後續發生遴選風波，潘文忠也因此辭去教育部長職務，後來才又回鍋。潘文忠今天解釋，當時辭職是因整起事件已經失焦，影響到教育事務，他負起政治責任。

潘文忠表示，後來再回到教育部，他著重健全大學校長遴選制度，包括兼職認定、候選人和遴選委員間的利益揭露等，避免再產生類似爭議，「國家要建立制度，而非針對個人」。