邊境再鬆綁！明年3月華語生可入境　逾5千人受惠

▲繼境外生之後，教育部明年3月開放華語生入境學習華語。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情穩定，中央疫情指揮中心今（17日）公布國內新增5例病例，都是境外移入，本土再度「+0」，教育部長潘文忠今天表示，將提出華語生專案入境計畫給疫情指揮中心審核，符合資格約有5千多名，若獲得同意，預計在農曆年後、也就是明年3月，就可入境台灣學習華語。

隨著台灣本土疫情趨緩，指揮中心在今年8月21日重啟境外生專案入境作業，而隨著境外生大致已經入境台灣，潘文忠在今天。下午表示，將提出華語生專案入境計畫給疫情指揮中心審核。

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▼根據教育部統計，已有超過1.3萬名境外生入境台灣。（圖／教育部提供）

潘文忠今天在部務會報前接受媒體訪問時指出，從今年8月開始，陸續開放讓境外學位生安全有序返回台灣就學，到目前為止，共核定1.4萬餘位境外生入境，已經入境則有1.3萬餘位，其中包括400多位華語獎學金學生，儘管上述境外生當中有些學生確診，但因為政府嚴謹的檢疫制度，都沒有讓校園產生破口或病例進入校園，這是大家努力結果。

由於目前學位生大致都已經回到學校，潘文忠說，教育部將針對6個月以上華語生提出專案計畫給指揮中心審核，預計在農曆年後、也就是明年3月，估計約有5千多位華語生，就可入境台灣學習華語，也希望在獲得指揮中心同意後，上述華語生能安全有序陸續到台灣學習華語。