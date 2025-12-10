　
社會 社會焦點 保障人權

殺檳榔攤闆娘兇手超狠！女友「種草莓」他砍情敵　殺蟲劑噴嘴10秒

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路10日清晨發生檳榔攤老闆娘遭男子持刀砍死命案，涉案的呂姓男子2016年間，就曾因懷疑女友被別的男人種草莓，憤而持刀砍殺一名運將，再朝對方嘴巴狂噴殺蟲劑10秒。而呂當年判刑5年6月，沒想到出獄後再度犯下血案。

▲高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤老板娘，因債務糾紛遭男子砍殺，`犯嫌照片曝光。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤老板娘，因債務糾紛遭男子砍殺，犯嫌照片曝光。（圖／記者吳世龍攝）

呂姓男子在10日清晨，宣稱要討價前往檳榔攤找人理論，卻與 68 歲王姓檳榔攤老闆娘爆口角後情緒失控，拔刀猛砍，王婦送醫仍不治。鄰居表示，呂男情緒「像整個炸開」，現場尖叫、倒地聲連續傳出，監視器與目擊者均拍下驚悚全程。如今比對身分後發現，這名呂姓兇嫌並非第一次因情緒與衝突行為失控釀重大暴力案件。

▲高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤老板娘，因債務糾紛遭男子砍殺，`犯嫌照片曝光。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲犯嫌在2016年也曾經犯過殺人未遂案件。（圖／記者吳世龍攝）

根據最高法院與高雄高分院判決資料，呂文璋在 2016 年曾因女友脖子上出現「吻痕」，懷疑是被柯姓計程車司機「種草莓」，隔天晚上便到對方家門口質問，期間，呂不爽對方「笑著回答」，妒火中燒下突然掏出長約 20 公分的刀子猛砍對方頸部，還在對方倒地後拳打腳踢、雙膝跪壓胸口，最後甚至抓起殺蟲劑對著對方嘴巴連噴 10 秒。司機嚇得假裝昏迷才躲過一劫。

該案造成被害人頸部深層撕裂傷、顱內出血，手術紀錄顯示傷口長度超過 10 公分，屬於銳器重創。法院認定呂男「確有殺人犯意」，以殺人未遂罪判刑5年6月定讞。

如今再次犯案，呂文璋又持刀攻擊王姓老闆娘，致人死亡，而且手段更為兇殘，令人髮指。

