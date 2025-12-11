快訊／金流交代不清！太子集團涉用4艘遊艇洗錢　管理負責人羈押

▲太子集團涉用4艘10億遊艇洗錢，負責遊艇管理的玄古管理顧問公司負責人王俊國羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現該集團除了涉嫌用詐欺贓款買車買房，還買了4艘豪華遊艇並長期停靠在基隆八斗子碼頭，而協助管理維護遊艇的正是玄古管理顧問有限公司，負責人王俊國因涉嫌協助太子集團轉交現金，且對金流來源交代不清，檢方今(11日)凌晨向法院聲押禁見，下午5時許結果出爐，法院裁定羈押禁見。

辦案人員最新追查發現，該集團旗下由台籍女子吳宜家掛名負責人的香港公司，在台灣購入4艘總價約10億元的豪華遊艇，並交由「玄古管理顧問有限公司」及「逸先科技有限公司」負責管理，長期以基隆八斗子碼頭為據點。

這4艘遊艇於2017到2025年間，多次靠泊基隆港，據了解，主要是讓太子集團成員舉辦私人派對、娛樂聚會，有次主席陳志還親自出席迎賓，並有旗袍女郎助陣，場面盛大。隨著洗錢案爆發，其中3艘已先後離開基隆，最後一艘則於今年初駛離。

▲疑似為太子集團遊艇，要價約6億元台幣。（圖／記者游瓊華攝）



檢方還發現集團在台灣設有地下匯兌組織，正是由玄古管理顧問公司王俊國負責金流，每當陳志或高層李添來台消費娛樂，開支都由王俊國現金結帳。檢警同步傳訊多名涉案人，並在彰化、台北查獲1300萬現金及多種外幣。目前部分被告如吳柏毅、傅璻如等，分別獲交保並限制出境。而王俊國到案後因對金流來源交代不清，檢方認為有串滅證之虞，在今天凌晨向法院聲押，並在稍早被法院裁准羈押禁見。

據悉，其中一艘疑似為集團所擁有的遊艇，是全球知名遊艇品牌Fraser Yachts旗下的遊艇，總排水量達942噸，堪稱「海上移動豪宅」，內裝採用柚木地板，並且規劃五間套房，包括一間主人套房、四間雙人客艙、兩張普爾曼床，總共可容納搭載的十名乘客，一艘牌價就要價6億台幣；但除了購買，要維持這類超級遊艇的開銷也極為驚人，光是船員薪水一天就從400美金起跳，停泊費一天更逼近3萬元，一年的人事、保養及維修費用突破千萬元。