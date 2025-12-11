　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／金流交代不清！太子集團涉用4艘遊艇洗錢　管理負責人羈押

▲▼太子集團涉用4艘10億遊艇洗錢，負責遊艇管理的玄古管理顧問公司負責人王俊國聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團涉用4艘10億遊艇洗錢，負責遊艇管理的玄古管理顧問公司負責人王俊國羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現該集團除了涉嫌用詐欺贓款買車買房，還買了4艘豪華遊艇並長期停靠在基隆八斗子碼頭，而協助管理維護遊艇的正是玄古管理顧問有限公司，負責人王俊國因涉嫌協助太子集團轉交現金，且對金流來源交代不清，檢方今(11日)凌晨向法院聲押禁見，下午5時許結果出爐，法院裁定羈押禁見。

辦案人員最新追查發現，該集團旗下由台籍女子吳宜家掛名負責人的香港公司，在台灣購入4艘總價約10億元的豪華遊艇，並交由「玄古管理顧問有限公司」及「逸先科技有限公司」負責管理，長期以基隆八斗子碼頭為據點。

這4艘遊艇於2017到2025年間，多次靠泊基隆港，據了解，主要是讓太子集團成員舉辦私人派對、娛樂聚會，有次主席陳志還親自出席迎賓，並有旗袍女郎助陣，場面盛大。隨著洗錢案爆發，其中3艘已先後離開基隆，最後一艘則於今年初駛離。

▲疑似為太子集團遊艇。（圖／記者游瓊華攝）

▲疑似為太子集團遊艇，要價約6億元台幣。（圖／記者游瓊華攝）

檢方還發現集團在台灣設有地下匯兌組織，正是由玄古管理顧問公司王俊國負責金流，每當陳志或高層李添來台消費娛樂，開支都由王俊國現金結帳。檢警同步傳訊多名涉案人，並在彰化、台北查獲1300萬現金及多種外幣。目前部分被告如吳柏毅、傅璻如等，分別獲交保並限制出境。而王俊國到案後因對金流來源交代不清，檢方認為有串滅證之虞，在今天凌晨向法院聲押，並在稍早被法院裁准羈押禁見。

據悉，其中一艘疑似為集團所擁有的遊艇，是全球知名遊艇品牌Fraser Yachts旗下的遊艇，總排水量達942噸，堪稱「海上移動豪宅」，內裝採用柚木地板，並且規劃五間套房，包括一間主人套房、四間雙人客艙、兩張普爾曼床，總共可容納搭載的十名乘客，一艘牌價就要價6億台幣；但除了購買，要維持這類超級遊艇的開銷也極為驚人，光是船員薪水一天就從400美金起跳，停泊費一天更逼近3萬元，一年的人事、保養及維修費用突破千萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

獨／聖石董座包養乾女兒卻滿街婊兄弟　她屁股刺青5字求糖爹大度

台東男酒駕追撞前車被起訴「隔天死了」　法院判決不受理

中國海警4船闖金門！關AIS多點逼近　海巡前推壓制逼退

快訊／查黃國昌養狗仔跟蹤政敵　北檢傳喚《中央社》前記者出庭

離職員工狂訂21個便當「惡整前老闆」這下慘了　法院判罰5千

快訊／金流交代不清！太子集團涉用4艘遊艇洗錢　管理負責人羈押

澎湖之光！11歲陳翊豐奪國際帆板賽U13冠軍　下一步備戰奧運

高雄恐怖住客！房子遭法拍…竟入侵大樓地下室當家「潛藏3年」

最有機會阻止全聯9死！監工說謊：有拿滅火器去監火　慘遭打臉

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

獨／聖石董座包養乾女兒卻滿街婊兄弟　她屁股刺青5字求糖爹大度

台東男酒駕追撞前車被起訴「隔天死了」　法院判決不受理

中國海警4船闖金門！關AIS多點逼近　海巡前推壓制逼退

快訊／查黃國昌養狗仔跟蹤政敵　北檢傳喚《中央社》前記者出庭

離職員工狂訂21個便當「惡整前老闆」這下慘了　法院判罰5千

快訊／金流交代不清！太子集團涉用4艘遊艇洗錢　管理負責人羈押

澎湖之光！11歲陳翊豐奪國際帆板賽U13冠軍　下一步備戰奧運

高雄恐怖住客！房子遭法拍…竟入侵大樓地下室當家「潛藏3年」

最有機會阻止全聯9死！監工說謊：有拿滅火器去監火　慘遭打臉

已經約好祝歌！　D.O.親口證實「缺席金宇彬婚禮」：以EXO為優先

翁立友跟五月天阿信都是50歲！　他驚訝發聲：我們成就差太多

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

【禁韓劇韓團？】立委說要制裁南韓？文化部表態

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

更多熱門

相關新聞

不只5億神獸！太子集團「6億頂級遊艇」曝光

不只5億神獸！太子集團「6億頂級遊艇」曝光

台北地檢署偵辦「太子集團」跨國洗錢案，辦案人員繼查扣該集團藏於「和平大苑」豪宅內的「億級神獸軍團」超跑後，近期再度查出，該集團豪擲10億元，購入4艘頂級豪華遊艇，並長期停靠在基隆八斗子碼頭，疑似用來搬運贓款，或是供集團成員開趴遊樂。其中一艘疑似為集團所屬「N字母開頭」的超級遊艇也隨之曝光，牌價高達1650萬歐元，折合台幣約6億元，其奢華程度令人咋舌。

300萬真鈔誘捕詐團被劫　幕後操盤真相曝

300萬真鈔誘捕詐團被劫　幕後操盤真相曝

6條通見警急奔慘摔　 心虛狂跳針「我違規什麼」

6條通見警急奔慘摔　 心虛狂跳針「我違規什麼」

太子集團涉洗錢！遊艇管理負責人千金是高材生　開賓士上學

太子集團涉洗錢！遊艇管理負責人千金是高材生　開賓士上學

求職交出帳密幫洗錢163萬　無罪理由曝光

求職交出帳密幫洗錢163萬　無罪理由曝光

關鍵字：

太子集團洗錢遊艇王俊國羈押

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面