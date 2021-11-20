獨／高雄男「怪怪棒」鬼畫符　500萬「休旅大怪獸」慘被毀容

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是吃飽太閒嗎？高雄市左營區一家中古車商停在店內一台被稱為「休旅大怪獸」的BMW車款，竟然被一名騎車經過的男子，拿類似攪拌混凝土的鐵棒，硬生生的刮花引擎蓋，雖然才幾下，不過光是重烤漆面就要花好幾萬，現在這名中古車商的老闆已經調閱監視器向警方報案。

監視器畫面就還原當時情況，時間是在20日上午快接近十點鐘，一名男子騎機車經過大中路口時，就停在中古車商的店門口，由於店面採開放式，所以門口沒有任何的遮蔽物，讓人都可以隨意觀看車輛，不過這名男子不是看車，而是拿了一個類似像是攪拌混凝土的鐵棒，疑似對車輛比劃，結果就造成了引擎蓋的漆面多了兩處鬼畫符。

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」，在引擎蓋上留上2處鬼畫符 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」，在引擎蓋上留上2處鬼畫符 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中古車行的老闆上班之後，發現這個情況，立刻調閱監視器，找到這名男子的身影，隨後向轄區警方來報案，因為他真的很想知道這名男子的動機是什麼？而被損毀的車輛是BMW被稱為「休旅大怪獸」的車款，當初新車價要到近5百萬，而要修復這台引擎蓋，重新拷漆費用也要好幾萬塊。

▲高雄市這名男子疑似拿鐵棒刮花「休旅大怪獸」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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