台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

▲台灣收入不均排名全球第12，財富不均名次排在全球第21名。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據《2026年世界不平等報告》，世界財富不均現象嚴重，最有錢的10%富裕人士掌控全球四分之三的財富，許多國家貧富差距嚴重，就連台灣也被點名，收入不均排名全球第12、財富不均名次排在全球第21名。報告提到，台灣儘管過去10年有所改善，最富有的10%人口掌握61%總財富。

報告指出，全球教育資源分配極度失衡，撒哈拉以南非洲每名兒童平均教育支出僅200歐元，相較歐洲7400歐元、北美9000歐元，差距高達40倍。這種教育機會不平等造成世代貧富差距惡化。

全球財富不均現象加劇，僅占人口0.001%的頂級富豪人數不到6萬人，但控制的財富相當於全人類較貧窮50%人口財富總和的三倍。這類財富集中的狀況不僅持續存在，且在加速中，數據顯示，自1990年代以來，億萬富翁和千萬富翁的財富以每年約8%速度增長。這樣的結果就是少數菁英掌握前所未有的金融權力，數十億人卻連基本的經濟穩定都難以企及。

報告稱，許多國家存在貧富差距的狀況，台灣也被點名，收入與財富仍高度集中在高收入者及高財富者持有者手中，財富不均名次排在全球第21名。收入方面，全台收入最高的前10%人口，總收入占全台48%，收入低的50%人口，總收入只占全台12%；財富集中度方面，最富有的10%人口掌握61%總財富，最富有的1%人口把持27%財富。

根據報告，台灣2014年至2024年間，收入最高10%人口與收入低的50%人口之間的總收入，差距從45倍縮小至41倍，變化並不大。

報告也發現，性別薪資差距問題在所有地區仍持續存在，女性每小時收入僅為男性61%，若納入無償勞動時間計算，這個比例降至32%。另外，報告也分析，當前全球金融體系偏向富國，每年約有相當於全球GDP 1%的資金從窮國流向富國。

報告最後提及國家內部的分化加劇，在許多發達民主國家之中，大城市與小城鎮之間的政治立場分歧達到百年未見的程度，公共服務取得、就業機會及貿易衝擊承受能力的不平等，正在撕裂社會凝聚力。