國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

▲▼ 台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣收入不均排名全球第12，財富不均名次排在全球第21名。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據《2026年世界不平等報告》，世界財富不均現象嚴重，最有錢的10%富裕人士掌控全球四分之三的財富，許多國家貧富差距嚴重，就連台灣也被點名，收入不均排名全球第12、財富不均名次排在全球第21名。報告提到，台灣儘管過去10年有所改善，最富有的10%人口掌握61%總財富。

報告指出，全球教育資源分配極度失衡，撒哈拉以南非洲每名兒童平均教育支出僅200歐元，相較歐洲7400歐元、北美9000歐元，差距高達40倍。這種教育機會不平等造成世代貧富差距惡化。

全球財富不均現象加劇，僅占人口0.001%的頂級富豪人數不到6萬人，但控制的財富相當於全人類較貧窮50%人口財富總和的三倍。這類財富集中的狀況不僅持續存在，且在加速中，數據顯示，自1990年代以來，億萬富翁和千萬富翁的財富以每年約8%速度增長。這樣的結果就是少數菁英掌握前所未有的金融權力，數十億人卻連基本的經濟穩定都難以企及。

報告稱，許多國家存在貧富差距的狀況，台灣也被點名，收入與財富仍高度集中在高收入者及高財富者持有者手中，財富不均名次排在全球第21名。收入方面，全台收入最高的前10%人口，總收入占全台48%，收入低的50%人口，總收入只占全台12%；財富集中度方面，最富有的10%人口掌握61%總財富，最富有的1%人口把持27%財富。

根據報告，台灣2014年至2024年間，收入最高10%人口與收入低的50%人口之間的總收入，差距從45倍縮小至41倍，變化並不大。

報告也發現，性別薪資差距問題在所有地區仍持續存在，女性每小時收入僅為男性61%，若納入無償勞動時間計算，這個比例降至32%。另外，報告也分析，當前全球金融體系偏向富國，每年約有相當於全球GDP 1%的資金從窮國流向富國。

報告最後提及國家內部的分化加劇，在許多發達民主國家之中，大城市與小城鎮之間的政治立場分歧達到百年未見的程度，公共服務取得、就業機會及貿易衝擊承受能力的不平等，正在撕裂社會凝聚力。

12/09

台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

相關新聞

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

南韓從今年2月啟用電子入境卡系統後，旅客在選擇「出發地」與「下一目的地」時，台灣被歸類「中國（台灣）」，引發台灣政府強烈不滿。

不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯

不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯

五角大廈機密簡報曝恐難保台　顧立雄：印太和平是美國核心利益

五角大廈機密簡報曝恐難保台　顧立雄：印太和平是美國核心利益

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

財富不均貧富差距台灣世界不平等報告

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

