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「球棒私刑團」成治安紅燈指標！電擊凌虐與高雄有關　警說話了

▲▼高雄球棒私刑隊成軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄球棒私刑團成軍，刑大強調「動手」僅有2人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

全民瘋棒球，近日高雄市街頭也出現擄人暴力毆打案件，疑似涉260萬元虛擬貨幣交易糾紛，涉案的楊姓幣商和打人的6名「球棒私刑團」19日晚間落網。不過因為台中球棒砸車案件，成了治安敗壞的話題，20日高雄市刑大正式開記者會說明，表示私刑團成員不僅是高雄地主隊，還有其他像是台南跟台中，而且動手的僅有2人，其他人只是助勢圍觀。

16日網路上流傳出一段擄人到偏遠地區毆打私刑影片，經過4天追查，20日高雄市刑大正式說明表示這起案件因泰達幣260萬元買賣糾紛。起因為高雄趙姓男子和蘇姓男子從事虛擬貨幣泰達幣交易，9日中午兩人開車到台中與楊姓幣商交易，楊男發現交易有問題，沒收到泰達幣，因此當晚教唆許姓男子去找小弟討回260萬元，造成蘇男和趙男遭暴力毆打至骨折。

▲▼高雄球棒私刑隊成軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄球棒私刑團成軍，刑大強調「動手」僅有2人。（圖／記者許宥孺翻攝）

19日傍晚，涉案的台中楊姓幣商和林姓男子被拘捕，另外，打人的「球棒私刑團」許姓男子等5人則是在高雄落網，警方查扣當時涉案的6部車輛，至於犯案的鋁棒、電擊棒等器具已遭丟棄。訊後依涉嫌刑法聚眾鬥毆、恐嚇、 妨害自由等罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

高雄市刑大記者會強調：「目前了解私刑暴行的有2位，其他是助勢的人，而且這些人沒有組織幫派的背景，這些人是到台中、台南帶回來，也有部分是在高雄」，記者追問「成員都是高雄為主」？刑大副大隊長林耕宇表示「都有」。另外有一段影片是用電擊棒來凌虐，刑大重申：「電擊棒凌虐跟本市無關」。

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