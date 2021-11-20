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天天求神問卜還逼小孩喝符水！　軍人老公以賭維生妻怒提離婚

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳女控訴蔡姓軍人老公，婚後過於迷信，動不動就強迫兒子喝符水 。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

陳姓女子和蔡姓男子2人自2016年結婚，婚後育有一子，但陳女發現蔡男婚後不但有賭博的習慣，並以賭博賺取生活費，而且遇到任何問題都會求神問卜，甚至強制兒子飲用符水、酒後動不動就摔東西對她大小聲等，怒向法院訴請離婚。高雄家事法庭審理後，判決2人離婚。

陳姓女子向法官控訴，她和蔡姓軍人2016年結婚，婚後育有一子，但婚後發現蔡男有賭博惡習，並以賭博來賺取生活開銷，經多次勸阻無效；另一方面，蔡男也非常迷信，遇到所有事情都會求神問卜，強迫兒子喝下符水；酒後情緒不穩，動不動就摔東西、辱罵她、對她大小聲，逼她聽訓，讓陳女忍無可忍，決議向法官訴請離婚，並要求蔡男每月均應給1萬元之撫養費。

庭審時，蔡男僅向法官表示，希望陳女可以為了孩子不要離婚，不如果陳女還是堅持要離婚也尊重，只是他婚後均有負擔、幫忙家務家用，至於說話大聲只是因工作環境習慣，他雖然有喝酒但也沒也天天喝，且喝完就睡覺等語。

高雄家事法庭勘驗陳女所提供的錄音內容指出，蔡男確實多以大聲吼叫方式對應陳女，「我已經發瘋了、我是神經病、你要害我發瘋也沒關係」，音檔中還不時穿插東西破碎、小孩哭泣、陳女叫小孩將眼睛閉上等語，而蔡男的岳母也證實蔡男常對女兒吼叫、摔東西，更會「強抱小孩」來要求家人聽從他的意見。

法官指出，陳、蔡2人在進行離婚協調的協談服務時，蔡男多次拒絕出庭，甚至表示「離不離都沒差」、「我不知到我還能做什麼...陳女對我無情無義，但我還是對她有情有義，如果是正常人都會把她趕出去了，但是我沒有...」等語，顯見蔡男並未就自己的行為反思，甚至對於婚姻的存續毫無關心，2人婚姻互信基礎動搖不復存在，准許2人離婚。

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